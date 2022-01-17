Мнение: О насквозь фальшивом «Омикроне»

Эх, никогда такого не было и вот опять! © Взрослых людей разводят, как наивных детишек, с этим ужасным и безопасным «Омикроном» — новомодным штаммом коронавируса, с которым уже столкнулись в ЮАР, Израиле, США и странах Европы.

А теперь, как говорят власти, он со скоростью лесного пожара уже распространяется по Москве.

Буквально не по дням, а по часам.

Караул?

Итак, по данным московского мэра Сергея Собянина, доля «Омикрона» в Москве составляет 41,7%. На этом основании градоначальник поспешил спрогнозировать, что уже завтра «рост выявляемости будет где-то порядка 6-7 тысяч человек, заболевших ковидом». Менее чем через три часа после этого зампред правительства Татьяна Голикова заявила уже о 53% случаев «Омикрона» в столице.

Расхождения наблюдаются и в цифрах. По словам Сергея Собянина, в Москве выявили 729 случаев нового штамма, а по словам Татьяны Голиковой — 783.

Технически, всё прогнозируемо. Резкий скачок заболеваемости: меньше, чем за неделю, рост вдвое. Скользящее среднее выросло в полтора раза. Кажется, всё явно указывает на «Омикрон», да и пора бы — волна уже докатилась до Восточной Европы. С другой стороны, то, что мы принимаем за вспышку, может оказаться артефактом новогодних каникул. Те, кто улетал в праздники за границу, возвращаются, сдают по прибытии тесты (если не привиты), получают положительные результаты => мы наблюдаем рост выявленных случаев. К слову, год назад также был всплеск заболеваемости сразу после праздников. В отдельные дни прирост достигал +20−30% к такому же дню прошлой недели, а скользящее среднее поднималось неделю после конца каникул. Затем всё как-то улеглось, и новая волна ковида накрыла Россию заметно позже. Сейчас рост более крутой (+70−140%), более выраженный, но и ограничения на зарубежные путешествия ныне сильно слабее прошлогодних.

И ещё нюанс. Регистрация тест-системы, распознающей новый штамм (она разработана ФМБА), произошла только 11-го января, а производство начнётся не ранее 18-го января. То есть, какое реальное количество россиян могли заразиться «омикроном», имеющим симптомы обычного ОРВИ, никто не знает…

Самый логичный вопрос, после таких заявлений чиновников: понимают ли они, что «на самом деле» происходит в России с «Омикроном»? И понимают ли, что своими несуразными заявлениями добивают жалкие остатки доверия к российской медицинской статистике?

С другой стороны, если всё так пойдёт, как заявляется, уже за пару дней усилиями российских официальных лиц мы сможем догнать и перегнать мировые показатели по заболеваемости. Хотя, быть может, в этом и состоит настоящая цель мэров и министров? Недаром же рассмотрение в Госдуме законопроекта о QR-кодах перенесли на более поздний срок. Ждут более подходящего информационного фона? И даже активно формируют его?

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