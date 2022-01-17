 

Певицу Анну Дзюбу обвинили в плагиате

17.01.2022, 20:00, Разное
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Первая сольная работа для экс-солистки Artik & Asti закончилась скандалом. Анну Дзюбу обвинили в плагиате после выхода клипа на трек «Феникс».
В прошлом году группа Artik & Asti пояснила о завершении карьеры. После этого Анна Дзюба решила развиваться как сольная певица, и уже 14 января презентовала клип на первую песню «Феникс». Видеоработа демонстрирует смену образа артистки: из солистки группы она превращается в белокурую диву с мощными вокальными данными. Главные сцены снимались в театре, где Дзюба сначала наблюдает за выступлением танцоров, а потом и сама появляется на сцене. Звезда рассказала, что клип наполнен талантами и верой многих людей, она благодарит всех, кто помог ей реализовать этот чувственный проект.

Поклонники засыпали Анну Дзюбу комплиментами, видео уже успело набрать много просмотров и положительных отзывов. При этом выяснилось, что такой восторг не вполне заслужен. Юлия Иванова обвинила певицу в плагиате. Дело в том, что два года назад режиссер работала над клипом для группы BP Broth на трек «Не смей». Asti использовала те же локации, ракурсы и танцы. Иванова сообщила, что ей просто прислали клип и сказали, что это «один в один» с ее работой.

Режиссер не знает, кто занимался созданием «Феникса». Она уверена, что идея для клипа украдена, а продюсеры Дзюбы повели себя очень непрофессионально. При этом Иванова даже не надеется на судебные разбирательства, так как факт плагиата часто остается безнаказанным. Напомним, что права на оригинальную видеоработу принадлежат THT MUSIC.

Источник: www.starhit.ru



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