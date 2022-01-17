 

В Moderna анонсировали выпуск комбинированной вакцины от COVID-19 и гриппа к осени 2023 года

17.01.2022, 19:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом 17 января, выступая на Всемирном экономическом форуме, сообщил генеральный директор Moderna Стефан Бансель, написало Politico.

По его словам, комбинированная вакцина позволит людям получить защиту от болезней, вызываемых респираторными вирусами, без необходимости делать несколько прививок за один зимний инфекционный сезон.

По оценкам Банселя, препарат будет доступен к осени следующего года “хотя бы в некоторых странах”.

Вакцина против гриппа, в которой также используется технология мРНК, летом этого года должна перейти к третьей фазе испытаний, отметил гендиректор Moderna.

Контекст:

Вакцина Spikevax от Moderna входит в список COVID-вакцин, одобренных ВОЗ. Результаты испытаний этой вакцины сперва показали эффективность 94,1%, но в апреле компания снизила показатель до 90%.

Результаты исследования американской медицинской сети Vision показали, что вакцина Moderna эффективнее против COVID-штамма “Дельта”, чем Pfizer и Johnson & Johnson.

Кроме того, исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США показало, что Moderna наиболее эффективна от госпитализации при COVID-19.

Исследовали Агентства общественного здравоохранения Швеции обнаружили повышенный риск воспаления сердечной мышцы или перикарда среди мужчин до 30 лет, привившихся Moderna. В связи с этим Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия рекомендовали приостановить вакцинацию против коронавируса мужчин до 30 лет препаратом Spikevax. Использование вакцины от Moderna также приостановила Исландия.

В декабре прошлого года в компании Moderna заявили, что третья доза их вакцины защищает от штамма коронавируса “Омикрон”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Умер отменивший апартеид экс-президент ЮАР де Клерк

15.03 / Россия и Белоруссия начали военные учения в Нижегородской области

27.08 / Боевики совершили одну провокацию на Донбассе – штаб ООС

26.02 / Умер актер Вячеслав Голоднов

06.08 / Посол Великобритании: Возвращение к нормальным отношениям с РФ невозможно, пока она продолжает дестабилизацию в Украине и захват ее территории

28.10 / В Москве за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом

02.12 / Победительница “Танцев со звездами” рассказала, чем планирует заняться после завершения проекта

12.08 / Добровинский призвал верить словам Пашаева о здоровье Ефремова

07.12 / Байден и Путин провели переговоры, в ДТП в Черниговской области погибло 13 человек. Главное за день

12.11 / Украинская делегация в ТКГ считает важным проведение саммита в нормандском формате до конца 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика