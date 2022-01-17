Что было под кроватью молодой вдовы? – Личное мнение

Многочисленная семья покойного исполнителя Градского на данный момент находится в процессе распределения долей наследства.

Есть дети. Есть дети от предыдущего брака. Есть — относительно теперь уже! — молодая вдова, отношения с которой были официально оформлены незадолго до смерти ныне покойного.



Представляешь, ограбили! Фото: Соцсети

Сложная ситуация, в общем.

И так много дел, забот, так ещё и на вдову исполнителя вчера утром напали. На съезде с ЦКАД грабители устроили ДТП с автомобилем Мариночки. Угрожая чем-то похожим, по её словам, на пистолет, заставили ехать домой.

А дома, в буквальном смысле — под кроватью, нашли 100 миллионов рублей.

По информации СМИ и их источников, грабители Коташенко не отпустили, заставив отвезти их до Апрелевки, где пересели в другой автомобиль и скрылись.

Всё это произошло в полдень. В полицию вдова добралась только к вечеру.

Очень странное дело, достойное расследования самим Шерлоком Холмсом. Я, конечно, не Шерлок и даже не доктор Ватсон, но у меня — сразу куча вопросов.

Во-первых, зачем дома хранится такая огромная сумма? В 2022 году — это довольно странно.

Деньги — не в банке. Не в ячейке банка. Не в акциях-облигациях. Не вложены хоть куда-нибудь, чтобы приносили доход.

Сто миллионов — это пять квартир, каждую из которых можно сдать тысяч по 70 в месяц. 350 тысяч — на дороге валяются? Сто миллионов — это куча акций Гугл, Газпрома и Эппл. Тоже, извините меня, по самым скромным прикидкам — около 10 миллионов рублей годового дохода.

И так далее. А они лежат под кроватью. Грабителей ждут. Как моль, их подъедает инфляция.

Марина, зачем тебе под кроватью деньги? Ты их сняла, чтобы что-то купить? Куда-то вложить? Кто знал, что ты вывела их со счёта? Или они всегда под кроватью лежали, пока ты спала на кровати тревожным сном богатого человека?

Странно это. Не понимаю. Я бы даже сексом не смогла заниматься на кровати, зная, что под ней — такая гора денег. Отвлекалась бы на пересчитать.

Во-вторых, зачем Марина повезла в дом грабителей? Что это за инфантильность такая?

Случилось ДТП — заперла двери и жди полицию. По-моему, что именно так нужно делать, знают все.

Допустим, растерялась в первую секунду. Грабители — в машине, заставили ехать домой.

Вряд ли Марина живёт в КП без охраны. Вот вариант — подъехала к КПП и ори. У нас на шлагбаумах стоят вооружённые крепкие парни. На джипе подскочит охрана — да этих грабителей скрутят на раз и два.

И это не говоря уж о тревожной кнопке в доме, нажать на которую незаметно совсем несложно.

Иными словами, избежать именно так организованного ограбления довольно просто. Странно, что вдова исполнителя растерялась, что покорно привела преступников в дом и отдала им то, что так красиво покоилось под кроватью.

Неужели не посетила мысль, что при таком сценарии легко могли и убить?

В-третьих, кто мог в принципе знать, что дома хранится такая сумма? Нормальный человек этого даже предполагать не станет — слишком странно по нынешним временам. Специально сейчас все карманы/заначки проверила — нашла 1700 рублей по сотне, чтобы курьерам давать и ребятам на АЗС.

И всё — никаких миллионов нет. А грабители, получается, знали, что они есть у Марины, раз пошли на такой риск? Откуда это они знали? Вопрос.

В итоге, хорошо, что с молодой вдовой ничего не случилось. Жива, слава Б-гу. Цела. Не убили, не покалечили, не изнасиловали, не закопали. Даже не связали почему-то, а просто отпустили.

Однако следствию предстоит сложнейшее расследование. Странно в этой истории, с моей позиции, не что-то одно, а вообще всё.

Что думаете?

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