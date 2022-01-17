Мнение: Ядерной войной – по ковиду!

По России в кои-то веки начали рисовать статистику, хотя бы отдаленно похожую на правду. Глянул любимый сайт: резкий рост числа заражений (10 дней назад – 16 тыс., сегодня – почти 31 тыс.), НО – падение суточной смертности: 5 января – 828, сегодня – 670. Они даже пробили вниз (!) свой сакральный рубеж смертности 800 плюс/минус 10!

Ну что, красота. Даже с ростом заражаемости можно согласиться – вон, даже я заболел (то ли гриппом, то ли омикроном; но поскольку диагноз “грипп” сейчас никому не ставят, то получается один вариант из одного). А вот тенденцию рисовать смертность вниз надо всячески приветствовать. Хватит уже – дорисовались ведь до того, что “вывели” бумажным путем новый, самый смертоносный в мире “русский штамм” коронавируса, с коэффициентом летальности в районе 5% (в то время как во всем мире давно рисуют меньше 1%).

Вот до чего животворный конфликт с НАТО доводит! Решили для разнообразия даже признать реальность – лишь бы “западных партнеров” хоть немного уесть. Другое дело, что при такой мотивации все дело выглядит крайне ненадежным: завтра тот же Байден малость прогнется, пообещает путинской камарилье пару лишних плюшек – и всё по новой: смертность мигом вырастает в два раза, из загашника достают и мигом, за три дня, принимают “снятый” закон о куар-кодах, все дебилы с вытаращенными глазами опять начинают вещать из каждого утюга о невероятной пользе масок, вакцинации и локдаунов.

Как-то все неправильно устроено в мире: если хочешь малость передохнуть от безумия ковидобесной истерии в одной отдельно взятой стране – изволь поставить мир на грань ядерной войны, после которой, собственно, все “эпидемии”, особенно со летальностью в 1%, перестанут вообще иметь хоть какое-то значение.

А иначе – никак. Сучий мир.