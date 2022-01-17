Мнение: С понедельника ОАЭ больше не безопасная страна

Лидер хуситов по итогам успешного удара по Абу-Даби https://colonelcassad.livejournal.com/7379612.html заявил, что с сегодняшнего дня все страны и компании инвестирующие в ОАЭ не должны рассматривать ОАЭ как безопасную страну. То есть, прозрачно намекнул, что кампания ударов баллистических ракет и БПЛА-камикадзе по ОАЭ станет такой же системной, как и против Саудовской Аравии. Ранее хуситы уже увязывали вопросы прекращения ударов по Саудовской Аравии (а теперь и по ОАЭ) с требованиями прекращениями авиаударов по городам Йемена, мол пока будут бомбить Йемен, мы будем бомбить территорию стран-интервентов.



Интересно, откуда на самом деле запускали дроны?

В случае с ОАЭ, хуситы заявили, что те заявляли ранее, что выводят войска из Йемена и собираются уходить, но не уходят и продолжают участвовать в агрессии против йеменского народа вместе с другими интервентами, оккупируя суверенную территорию Йемена. Поэтому еще на прошлой неделе хуситы предупреждали, что будут последствия. И сегодня последствия для двуличной политики ОАЭ наступили.

По предварительным данным на территории аэропорта Абу-Даби было убито 2 гражданина Индии, один пакистанец + еще 6 человек получили ранения.

На территории аэропорта Абу-Даби продолжается сильный пожар. Сообщается также о сгоревших бензовозах и военно-транспортном самолете. Саудовская Аравия назвала удар хуситов "трусливой террористической атакой". Само собой, когда саудиты на прошлой неделе несколько раз бомбили Сану, в том числе аэропорт Саны, это террористической атакой не считалось.

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