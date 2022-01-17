 

В РФ можно получить гаджеты Xiaomi бесплатно для тестирования

17.01.2022, 19:44, Новости дня
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Китайская компания Xiaomi запускает на территории РФ специальную программу, получившую название Test Pilots. Согласно объявленным правилам, любой желающий может подать заявку на получение новых моделей электронных устройств бесплатно для проведения тестов.

Разумеется, при этом добровольный тестер берет на себя определенные обязательства перед производителем. Заявки принимаются на официальном сайте компании Xiaomi.

Конечно же, добровольным тестером вы станете не автоматически. Xiaomi оставляет за собой право выбирать пользователей, которые смогут получить бесплатные устройства. Кроме того, срок для подачи таких заявок ограничен до конца дня 19 января, сообщают представители компании.  



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