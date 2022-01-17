Мнение: Письмо: “Еще полгода минимум можно просто встречаться”

В моей ленте прекрасный пост про Обломова. Недавно только думала, что “облом” – это фрустрация, и фамилия Обломов в этом смысле очень красноречива. Герой проговаривает суть фрустрации всех ресурсов, вознаграждение кажется слишком мелким, затрата усилий слишком большой. В результате сил у человека так мало, что он может только лежать и рад, когда его не трогают.

А я вам предлагаю для самостоятельного разбора письмо про онежьи пороги.

У автора нормальная рефлексия и нормальная самооценка, он не рапан, тем это письмо еще интересней.

Начните вы, я помогу.

maxontness

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Благодарю за разбор моего первого письма! https://evo-lutio.livejournal.com/1323342.html

Прочитал разбор письма от 11 января (https://evo-lutio.livejournal.com/1533899.html) и, кажется, увидел сходство с моей историей.

Пару месяцев назад начал встречаться с девушкой (Д). Сейчас с её стороны больше инициативы, чем мне бы хотелось, и я не понимаю, как отбивать эти подачи.

Д на 3 года младше (мне 33), тоже москвичка, снимает квартиру, машина в 2 раза дороже моей, доход наоборот меньше. Совместный бизнес с отцом. При этом она очень общительная, всегда находит, о чем с кем поговорить и у неё много друзей. В отличие от меня.

Мы познакомились на обучении, которое не имеет прямого отношения к нашим работам. Д подошла на перерыве

Д: дашь свой номер?

Я: да, а ты?

Она дала номер, хотя оказалось, что она собирала номера всей группы, чтобы чат сделать.

На протяжении первых 1,5 месяцев обучения мы немного общались, смешили друг друга. Потом она прислала мне в телегу видео – неудачный дубль со мной на занятии (обучение связано с речью и выступлениями), посмеялись.

Д: М, я все страдаю с RC (съемка видеоселфи, со взглядом в камеру сверху вниз из доминирующей позиции – упражнение на преодоление неуверенности перед камерой) , но <преподаватель> сказал мне, что ты прям топчик. Сможешь дать мне 10-15 секунд нужного вайба и ракурса, пожалуйста? 🤓

Я: (отправляю видео, где обращаюсь к Д так, как она просила)

Д: я тя обожаю )))

Д: *собирает вещи и выдвигается на <мой район>

Я: правильная реакция )

После этого мы стали переписываться, обмениваться голосовыми, созваниваться по видео. Мне очень давно не было ни с кем так весело и легко общаться, Д тоже было весело. Позвал обедать после учебы. Увёз на тачке в кафе, проговорили пару часов. Поехали гулять в парк возле моего дома. Было холодно – предложил зайти ко мне, дать ей свой шарф. Остались пить чай.

Сидели на противоположных краях дивана. Вижу, волнуется: улыбается, а уголок рта подрагивает.

Я: хочешь на гвоздях постоять?

Д: да, я бы хотела попробовать!

Пока снимал Д с гвоздей, она оказалась у меня в объятиях, мы поцеловались (вообще я её, но Д сказала потом, что это она меня поцеловала).

Всё, что я делал в этот день с Д, так или иначе вело к этому моменту. Но оказавшись в нем, я не понимал, мне вообще правда хочется или что. То есть желание изначально было, но я в процессе отсутствовал, пытался сыграть какую-то роль, чтобы зрители сказали «хорош, всё правильно».

Отвез в центр, к её машине.

На следующий день продолжили общение, она сразу пригласила в гости (через пару дней). Мы провели классную ночь, я предложил ей встречаться, когда мы были вместе. Здесь желание было искренним и я был уверен, что она захочет.

Я: Д, будешь моей девушкой?

Д: а ты хочешь этого?

Я: да

Д: да!

Через пару дней пригласил её поужинать в ресторан, потом мы поехали ко мне.

Д позвала к себе в субботу, сказала, что хочет приготовить мне завтрак. Где-то уже в этот момент я почувствовал желание отступить назад или притормозить, потому что каждый раз Д спрашивала про мои планы и хотела договориться о следующей встрече до того, как эта кончится.

Я: я в субботу в баню иду с друзьями

Д: ну, приезжай после бани

Я: я буду спать хотеть

Д: окей, выспишься – будем завтракать

Я: давай

(Диалог примерный. Наверное, он был более многословным)

Приехал после бани. Посмотрели вместе фильм. Д часто просто так повторяет моё имя. Легли. Болтаем.

Д: какие у тебя планы на следующую неделю?

Я: не хочу сегодня думать, завтра подумаю

Ну и я лежу, 3 часа ночи, мозг закипел, вдруг ситуация показалась невыносимой. Чувствую, остаться – предать себя.

Я: Д, спишь?

Д: нет

Я: поговори со мной

Д: конечно

Я: слушай, может это тебе покажется неожиданным. Поспешил я с этими отношениями. Вижу, что ты ничего плохого не делаешь, и я тебе благодарен за твоё тепло, но я чувствую давление. Когда ты предлагаешь мне встретиться до того, как эта встреча кончилась, когда повторяешь постоянно моё имя – мне дышать нечем. Я уйду. Закроешь за мной?

Д: ты уверен, что хочешь уйти?

Я: да

Д: ну… хорошо. Знай, что если что, я всегда готова с тобой поговорить.

По дороге домой я чувствовал приятное облегчение – я ничего не должен, всё хорошо, снова понятные дела. И, ещё не доехав до дома, начал думать о Д. О том, какая она классная, интересная, как мне было хорошо с ней и т.д.

Три дня работал, учился, занимался спортом. Дни снова склеивались, было чувство пустоты, но я как-то это видел, а делал все равно то, что запланировал.

Через день у Д должен был быть ДР, на который она меня уже пригласила. Я скучал и думал о том, что вот поздравлю её с ДР, а там посмотрим.

Накануне ДР Д написала сама. Написала длинное сообщение о том, что я ей нравлюсь и о моей импульсивности. Что её удивило моё резкое предложение встречаться, а потом – ещё больше – уход. И что может не нужно так спешить и т.д. и что мы могли бы просто пообщаться.

Читал её сообщение и невольно улыбался. Я был рад такому повороту. Купил ей сумку и букет, пришёл в разгар вечеринки (у Д был юбилей, 40 человек друзей). Потусовался там пару часов, потанцевал с Д, уехал.

В итоге всё вернулось к тому формату, который был до моего ухода, только Д больше не предлагала следующих встреч так рано и пореже стала произносить моё имя просто так.

Она готовила нам еду, когда мы у нее, я платил в кафе. Я дал Д ключ от своей квартиры, чтобы она смогла зайти ко мне раньше. Д спросила, отдать ли ключи, я сказал нет. Спустя неделю Д тоже дала мне ключи от своей.

Новый год встретили отдельно, я – с семьей, Д – с друзьями. Подарил ей картонку, на которой был расписан план автомобильного путешествия на праздники. До этого мы говорили о роуд-трипах, и я знал, что ей понравится. Д очень обрадовалась и почти каждый день до поездки вспоминала об этом и благодарила. Она связала мне в подарок шарф.

Съездили весело, пели песни в машине. Кажется, Д понравились все места, которые я забронировал под ночевки, вообще всё время настроение у неё было хорошее. Через раз пыталась заплатить в кафе, пару раз я согласился, поблагодарил.

Едем назад.

Д: я просто предложу, если что, то не обижусь, если ты откажешься, может быть мы доедем до тебя сегодня, а завтра я уеду на такси? Зачем тащиться через весь город?

Я: нет, Д, я отвезу тебя домой

Спустя несколько часов

Д: может быть, останешься у меня, позавтракаем, и тогда домой поедешь?

Я: нет, спасибо, Д, я домой )

Праздники кончились, началась работа. Позвал Д к себе в субботу. Через пару дней, в середине телефонного разговора:

Д: слушай, а ты в пятницу во сколько освободишься?

Я: около 22

Д: может, я лучше в пятницу приеду?

Я: Д, давай посмотрим ближе к делу, дождусь результата ПЦР

Накануне плохо себя почувствовал, ПЦР на ковид оказался положительный, сел на карантин. Видимо, благодаря прививке, симптомы совсем легкие. Вопрос про пятницу отпал. Д, к счастью, не заболела.

Говорим по видео.

Д: ты собираешься все 14 дней сидеть на карантине?

Я: конечно

Д: и все 14 дней ты будешь считать, что ты заразный?

Я: я буду считать себя заразным, пока не сдам повторный ПЦР на 11 день и не получу отрицательный результат. Потом я просто досижу ещё 2 дня дома, как положено.

Д: значит на 11 день я к тебе приеду?

Я: Д, давай ближе к делу решим, дай поболеть-то

Через день говорим по видео. В какой-то момент Д берет типа «шуточный» тон:

Д: слышь!

Я: че слышь?

Д: на 11 день, как ПЦР повторный сдашь, я к тебе приеду?

Я: посмотрим, как вести себя будешь

На секунду на лице Д промелькнуло возмущение, но потом она спрятала лицо за одеяло, милым голосом сказала «ну че-то я смутилась». Понятно, что на самом деле обиделась или даже разозлилась. Смотрит на меня. Я на неё.

Д: ну… наверное, я спать пойду

Я: спокойной ночи, Д!

На следующий день написала утром, что она вчера расстроилась и сегодня тоже проснулась в плохом настроении, и думает, что я не хочу с ней видеться.

Я: забей, Д, просто в тон тебе ответил.

Предположу, что есть две стороны проблемы:

1. Кажется, я недооцениваю значимость Д для меня и, наоборот, переоцениваю свою для неё. Из-за этого я порой веду себя тухло и чувствую глупо.

2. Я не умею отвечать на щипцы Д или то, что мне кажется щипцами. Из-за этого я теряюсь в моменте: либо соглашаюсь на то, на что внутреннего согласия нет, либо отвечаю неопределенно. Либо вот это «посмотрим, как себя вести будешь». Это, кстати, по ощущениям было уместно, но как-то не точно.

Кажется, мне во-первых нужно выкинуть из головы фоновое решение задачи «расстаться или всё серьезно» и расслабиться. Мы по сути два месяца вместе, ещё полгода минимум можно просто встречаться и знакомиться ближе.

Во-вторых, наверное, стоит перестать отвечать на сообщения Д в течение рабочего дня, т.к. в том числе от вялотекущей переписки в течение дня получается тухляк, и мы будто становимся друг для друга более блеклыми.

И в-третьих, у нас с Д сложился некий стандартный ритм: выходные вместе, обед в середине недели где-нибудь в центре. Это тоже какая-то тягомотина, потому что Д по-моему относится к этому как к тому, что ей уже гарантировано. Может быть, этот ритм нужно иногда ломать, чтоб живее было?

Эволюция, спасибо Вам за возможность учиться!

С уважением,

М