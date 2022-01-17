 

Мнение: Санкт-Петербург культурнее Москвы?

17.01.2022, 19:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Санкт-Петербурге полиция задержала художника Ивана Волкова. За то, что тот на Марсовом поле соорудил из снега говно. И назвал свое творение арт-объектом.

В отношении Волкова возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК). В постановлении о возбуждении уголовного дела так и написали: «…умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернило место захоронения умерших».

А вот когда точно такое же говно появилось в Москве на Болотной (верхний снимок), город это произведение проглотил, полиция не возбудилась. Потому что автор скульптуры, знаменитый швейцарский художник Урс Фишер назвал свое творение «Большой глиной № 4».

В общем, не могу понять. В Санкт-Петерберге народ более культурный? Привык говно называть говном? Или наоборот, в Москве разглядели в говне творческий замысел автора? А в Санкт-Петербурге не смогли понять, что художник хотел сказать миру?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Никита Ефремов впервые об аварии с участием Михаила Ефремова: “Мне было очень больно”

15.03 / Американский эксперт высокого оценил эксклюзивные качества российского МиГ-31БМ

06.08 / Женщина в черном: Анджелина Джоли на прогулке с сыном Ноксом

05.07 / Россиян ждет подорожание лекарств – подробности

03.11 / Мнение: Война в Карабахе. Видео. 02.11.2020

04.09 / Любимые женщины Дональда Трампа

24.05 / Молчание Мишустина

03.08 / Хинштейн: Позиция “ЕР” неизменна – никаких коллекторов в сфере ЖКХ быть не должно

02.05 / «Русские дети избалованы сверх всякой меры»

02.08 / Собянин: пандемия коронавируса обошлась экономике Москвы более чем в 600 миллиардов рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика