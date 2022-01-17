Мнение: Санкт-Петербург культурнее Москвы?

В Санкт-Петербурге полиция задержала художника Ивана Волкова. За то, что тот на Марсовом поле соорудил из снега говно. И назвал свое творение арт-объектом.

В отношении Волкова возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК). В постановлении о возбуждении уголовного дела так и написали: «…умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе, разместил арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернило место захоронения умерших».

А вот когда точно такое же говно появилось в Москве на Болотной (верхний снимок), город это произведение проглотил, полиция не возбудилась. Потому что автор скульптуры, знаменитый швейцарский художник Урс Фишер назвал свое творение «Большой глиной № 4».

В общем, не могу понять. В Санкт-Петерберге народ более культурный? Привык говно называть говном? Или наоборот, в Москве разглядели в говне творческий замысел автора? А в Санкт-Петербурге не смогли понять, что художник хотел сказать миру?

Фотографии отсюда и отсюда

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