Про «вымирание» не сказка, а предсказание от Маска

Эх, развелось нынче нострадамусов… Вот и миллиардер Илон Маск примкнул к их рядам и решил предупредить человечество о «100 % вероятности вымирания», коль оно не расселится на других планетах.

Дескать, грядет расширение Солнца и «все виды вымрут». Сия участь ждет и людей. Один выход для нас — стать мультипланетарными, предрекает в Твиттере гендиректор Tesla и SpaceX.

Ну, это не ново, скажет фанат новостей: Маск давненько собирается превратить человеческую жизнь в многопланетную и сделал свою мечту ключевой целью SpaceX.

Однако мечты мечтами, а натолкнул его на пророчество недавний твит об исследовании, якобы доказавшем, что вот-вот Землю ждет массовое вымирание абсолютно всего биоразнообразия. Шестое по счету. Причем, в отличие от предыдущих пяти, вызовет его деятельность гомо сапиенсов, то бишь нас с вами.

На самом же деле, это очередная попытка Маска напомнить о своих амбициозных планах колонизации Марса. Для их осуществления нужно всего-навсего создать Starship, мощнейшую и самую высокотехнологичную ракету с двигателями Raptor.

Понятно, что стоить она будет баснословно дорого. И хотя Маск — богатейший человек в мире, вряд ли он в одиночестве потянет такой проект. А потому нелишне вновь напомнить инвесторам, что лететь к Марсу на чем-то надо. Основное препятствие для этого — необходимость построить звездолет:

«Starship — сложнейшая и самая продвинутая ракета из когда-либо создававшихся… Это действительно следующий уровень».

До сих пор Маск старался не называть сроков будущего заселения, но когда ведущий подкаста Лекс Фридман спросил, сколько времени потребуется SpaceX, чтобы высадить человека на Марс, тот после долгой неловкой паузы, длившейся более двадцати секунд, ответил:

«Хм… в лучшем случае где-то пять лет, а в худшем — десять».

Это связано с тем, что Starship предназначен для доставки в космос гораздо более тяжелых грузов по значительно более низкой цене, чем обычные ракеты, что позволит отправлять к другим планетам жизненно важные материалы. По мнению Маска, это необходимо для такого снижения расходов, чтобы сделать город на Марсе финансово жизнеспособным. Он пояснил, что сейчас человек мог бы слетать на Марс за 1 триллион долларов, но подчеркнул:

«Ни за какие деньги вы не сможете купить билет на Марс. Поэтому нам нужно сделать это чем-то реально возможным. Но мы не хотим просто иметь марсианские флаги и следы и не возвращаться туда полвека, как мы это сделали с Луной. Я думаю, нам нужно быть многопланетным видом».

dailystar.co.uk, forum.terraanalytica.ru, fishki.net

—