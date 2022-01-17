Мнение: Уровень автомобилизации, доступность машин в России/СССР и журнал «Автомобильная Промышленность США»

1. Фанаты социализма в комментариях написали, что даже при сохранении советской экономической системы число автомобилей в России продолжало бы расти, и сегодня уровень автомобилизации был бы точно такой же. Однако график темпов автомобилизации до 1991 и после 1991 года убедительно показывает, что это не так:

https://olegmakarenko.ru/2325547.html?thread=838970923#t838970923

В современной России более 300 машин на 1000 человек. Если же продолжить советский тренд прямой линией, то сейчас было бы менее 150 машин на 1000. Разница налицо – даже если предположить, что советская экономика продержалась бы ещё целых 30 лет.

2. Читатели спорят о доступности автомобилей в России по сравнению с СССР:

https://olegmakarenko.ru/2325547.html?thread=838871595#t838871595

dataneversleeps. Отношение зарплат и цен на автомобили в СССР было примерно таким же, как сейчас.

*РФ, 2021: средняя зарплата – 54 687 рублей/мес, средняя стоимость нового автомобиля – 1,886 млн рублей ~= 34,5 зарплат.

*СССР, 1980: средняя зарплата – 195,6 руб/мес, средняя стоимость нового автомобиля – 7262 рубля ~= 37 зарплат.

alex_sam63. В СССР были доступны для покупки практически только советские авто. То есть для сравнения нужно брать бюджетные авто, производимые в России. И цена на них в 2 раза ниже.

Цены, впрочем, ещё не всё. Сейчас достаточно выбрать машину и заплатить деньги в автосалоне. В СССР на автомобиль были очереди. К примеру, на БАМ заманивали купонами, позволяющими без очереди купить машину. Американские наблюдатели с удивлением докладывали: советская молодёжь готова работать в тяжёлых условиях в обмен на разрешение купить малолитражный автомобиль.

3. Оказывается, в СССР издавали аж целый журнал под названием «Автомобильная Промышленность США»:

https://olegmakarenko.ru/2325547.html?thread=838972459#t838972459

Комментарий читателя terivan:

Был даже журнал такой, назывался «Автомобильная Промышленность США», в нём подробно писалось об американских авто. Мой папа был на него в своё время подписан. Понятное дело, ничего из того, что было в этом журнале, он купить не мог, но попускать слюни на американские автомобили он мог.

Какой был смысл в этом журнале — понять сложно, он только закреплял комплекс неполноценности среди тогдашних автолюбителей. Большая часть из них в жизни не видели иномарку (если повезло, могли увидеть грузовик марки «Магирус» или бульдозер «Каматсу»), но все знали, что советские автомобили — <…>, а западные — класс.