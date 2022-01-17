Преимущества промышленного пищевого оборудования от Handtmann

Производство продуктов питания является той сферой, в которой особенно высоки требования по качеству, эффективности, безопасности и прочим важнейшим факторам. Приобретая подобное оборудование, нам необходимо доверять только самым лучшим, и немецкие бренды традиционно находятся на первых местах во всевозможных профессиональных рейтингах. Но даже на общем высоком фоне выделяется продукция компании Handtmann.

Узнать о пищевом оборудовании от Handtmann более подробную информацию вы можете тут, ну а мы расскажем о нём вкратце. Речь идёт об одном из самых авторитетных производителей вакуумных шприцов и оборудования для пищевой промышленности, системы которого используются в самых разных странах мира. Во многих производственных сферах применение решений от этого бреда стало настоящим стандартом, так как позволяет максимально увеличить эффективность работы, а также повысить качество конечной продукции.

На данный момент системы от Handtmann активно используются в следующих направлениях: молочные продукты, заменители мяса, вегетарианские и веганские продукты, мясные и колбасные изделия, рыба, разнообразная начинка, деликатесы, продукты быстрого приготовления, супы, соусы, хлеб, кондитерская продукция, а также корма для животных. Производитель постоянно увеличивает свой ассортимент, что позволяет соответствовать самым высоким производственным стандартам.

Вне зависимости от направления производства оборудования клиенты бренда Handtmann могут не сомневаться в высочайшем немецком качестве, а также использовании передовых мировых технологий. Вне зависимости от задач, оборудование от данной компании показывает себя с лучшей стороны, и может долгое время стабильно эксплуатироваться в самых активных режимах и непростых условиях. Таким образом, инвестировав в данные системы один раз, мы получаем возможность не тратить дополнительные средства на замену или серьёзный ремонт в течение длительного временного промежутка.

В случае с оборудованием для пищевой продукции точность играет не меньшую роль. В случае с Handtmann этому параметру уделяется максимальное внимание и для обеспечения точности используются самые современные технологии. Это позволяет вывести на совершенно новый уровень эффективность производственных процессов за счёт точнейшего соблюдения рецептуры и технологии производства.