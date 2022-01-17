 

Доктор Корольков объяснил, можно ли заразиться COVID-19 от привитого

17.01.2022, 19:14, Разное
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Доктор Виктор Корольков объяснил, каков шанс заразиться от человека, вакцинированного против коронавируса. По словам врача, даже весь курс вакцинации не исключает возможности заболеть. Люди могут ошибочно полагать, что вакцина против COVID-19 полностью защищает от инфекции, но прививки в основном созданы для предотвращения тяжести заболеваний.
Корольков подчеркнул, что иммунитет у каждого человека индивидуальный, но вакцинированные люди избавляются от болезни быстрее с более низким уровнем вируса в целом. Поэтому люди, сделавшие вакцину, в среднем менее заразны.

У людей, сделавших вакцину, которые заражаются COVID, более вероятно будут незначительные симптомы, поскольку прививки запускают некоторые определенные защитные механизмы в организме и заболеванию труднее будет навредить человеку.

Врач советует носить в помещениях индивидуальные средства защиты, закрывающие полностью нос и рот. Также нужно по возможности избегать большого количества людей, соблюдать социальную дистанцию и делать прививки.

Источник: solenka.info



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