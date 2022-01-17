Артисты рассказали, как они готовятся к шоу «Танцы со звездами»

Новый сезон известного телешоу «Танцы со звездами» стартует на канале «Россия».

В этом сезоне телезрителей порадуют актеры Валерий Николаев, Ольга Медынич, Мария Миронова, Дмитрий Харатьян, Мария Зудина, Анатолий Белый, Александра Ребенок, Александра Ревенко, ведущий Владимир Маркони и 16-летний популярный певец Ваня Дмитриенко. Ведущим программы снова будет Андрей Малахов.

Мария Зудина поделилась, что она была в раздумьях – принимать ли ей участие в данном телешоу, поскольку считала, что после родов еще не пришла в форму. Но ее партнер по танцам Евгений быстро переубедил актрису во время ламбады. Также Зудина подчеркнула, что каждый из участников имеет разный опыт в танцевальной сфере. Кто-то давно занимается танцами, а кто-то, как, например, актер Владимир Маркони танцует мазурку и мечтает разбавить свои знания, станцевав вальс, тектоник или же чечетку. В юности актриса такие мероприятия, как дискотеки, не посещала, а танцевать могла только в институте, поэтому опыта у нее немного. В свою очередь, актер Александр Белый рассказал, что любит танцевать как дома, так и в компании друзей. На данный момент Мария Зудина, получает удовольствие осваивая все азы и стремится соответствовать тем людям, которые ее окружают.

Валерий Николаев поделился своими мыслями о том, что участие в данном проекте для него – еще одна возможность попробовать что-то новое, а именно бальные танцы.

Самым тяжелом для участников передачи являются тренировки, после которых “каждая мышца дает о себе знать”. Например, Мария Зудина говорит о том, что во время тренировки нужно задействовать все: голову, руки, спину и пресс, к тому же все это требует хорошей координации.

Также сложным в танцах для звезд является быстрый темп. Ольга Медынич поделилась, что ее тело не привыкло к таким нагрузкам, но она делает все возможное, чтобы достойно выступить со своим номером, который считает самым сложным на проекте. Александра Ребенок согласилась, что во время танца происходит сильная нагрузка на все мышцы, даже на те, которые она никогда не чувствовала.

Находясь на проекте, участники не находят времени скучать. Например, Мария Миронова напугала Евгения Папунаишвили тем, что заявила о желании сымпровизировать во время выступления. Александра Ревенко просит Дениса Тагинцева не хвалить ее, поскольку считает, что так он вселяет в нее уверенность. А вот актер Валерий Николаев, наоборот, постоянно хвалит свою партнершу и признался: когда узнал о том, с кем он будет танцевать, сразу же согласился. Актер понимает, что Александре Акимовой иногда бывает сложно с неопытным партнером, но он старается, чтобы все ограничения с его стороны становились все меньше.

Дмитрий Харатьян признался, что хоть он и пришел на проект не только за опытом а, и для того, чтобы открыть для себе, что-то новое, желания конкурировать с кем-то из участников у него нет.

Ваня Дмитриенко является самым молодым участником «Танцев со звездами», певец подчеркнул, что настроен исключительно на победу.