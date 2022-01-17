 

Джоковича могут не допустить на Roland Garros, если он не вакцинируется от коронавируса – минспорта Франции

17.01.2022, 19:13, Новости дня
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В ведомстве подчеркнули, что “никаких исключений” из нового французского закона о вакцинации не будет, и это касается в том числе Открытого чемпионата Франции по теннису, который пройдет с 16 мая по 5 июня в Париже.

При этом в министерстве не исключают, что до мая ситуация может измениться.

Закон во Франции приняли 16 января, он прописывает наличие у людей, которые намерены посетить общественные места, документа о прививках.

В 2021 году Джокович выиграл Roland Garros.

Контекст:

Джокович, известный своими скептическими высказываниями о прививках против коронавируса, ранее отказывался отвечать на вопросы о своей вакцинации от COVID-19, писали СМИ, но 4 января, перед Australian Open, он сообщил, что получил медицинское освобождение от прививок (в декабре он получил положительный тест на COVID-19).

5 января после приземления в аэропорту Мельбурна визу теннисиста аннулировали из-за неправильно оформленных документов. Он обжаловал в суде это решение и выиграл суд. Судья Энтони Келли постановил освободить теннисиста от карантина в отеле Мельбурна, куда его поместили по прилете в Австралию.

14 января визу Джоковича аннулировали повторно, и суд подтвердил это решение. 16 января серба депортировали из Австралии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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