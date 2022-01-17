 

Невзоров: Любой исход войны с Украиной будет поражением для России. Эта война в любом случае превратит ее в мировое Чикатило

17.01.2022, 19:13, Новости дня
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Любой исход войны Украины с Россией будет поражением для России. И в том случае, если она приколотит Украину к кресту своих имперских амбиций, и в том случае, если приколотится сама. В любом случае ее это война превратит в мировое Чикатило.

Россия уже не скромничает – устами депутатов и министров она все яснее озвучивает свои бредовые убойно-конспирологические цели в этом мире. Карты окончательно открылись – прозвучали депутатские призывы превентивно зафигачить ядерными боеголовками по США и странам Балтии, и срочно восстановить Российскую империю в ее границах XIX века.

Я бы не рекомендовал утешаться тем, что это декларируется фриками одноразового использования, которых в час “Х” в спецбункер Путина с собой не возьмут.

Шизофреническая настойчивость, с которой власть требует всемирно пожара, не совсем понятна. Ни одна страна в истории так тупо и так настойчиво не добивалась войны и не провоцировала ее, как путинская Россия. Причем России никто не угрожает, не посягает ни только на ее гектары, ее развалины, но и на те дегенеративные порядки, которые установлены в стране. Все уже в мире махнули рукой на кремлевских беспредельщиков – мол, делайте, что хотите.

Для остальных 140 млн [россиян] спецбункеры также не предусмотрены. Оппозиционерами, либералами и врагами народа станут все 140 млн человек. Но, правда, станут ненадолго – они будут ими от четырех секунд до двух минут в зависимости от степени приближенности к очагам ядерных взрывов. Это прозрение будет сильным, но несколько запоздавшим и недолгим.

Самые дисциплинированные россияне – те, в ком останутся кроха патриотизма и доверия к Кремлю, должны будут, теряя конечности и волосы, сами найти похоронные траншеи и улечься в них согласно новым ГОСТам гражданской обороны. И там терпеливо ждать регистрацию в обещанном Путиным раю.

Источник: Александр Невзоров / YouTube

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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