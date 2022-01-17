 

Порошенко задремал во время избрания меры пресечения в суде. Видео

17.01.2022, 19:13, Новости дня
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Во время выступления адвоката политик закрыл глаза, подперев голову кулаком. Через несколько секунд он резко опустил голову, задремав.

Супруга Порошенко Марина рассказала журналистам, что сегодня перед вылетом из Польши в Украину им удалось немного поспать. По ее словам, они с экс-президентом рано проснулись, чтобы успеть на рейс. Об этом пишет агентство УНИАН со ссылкой на Telegram-канал “Украина 24/7”.

Порошенко прилетел в Киев из Варшавы утром 17 января. Сейчас в Печерском райсуде проходит избрание меры пресечения для Порошенко, в заседании объявлен перерыв, суд ушел в совещательную комнату.

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Видео: tsn.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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