 

Мнение: Многоходовочка в Австралии

17.01.2022, 19:10, Разное
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Вчера малость вспылил и написал пост про то, что считаю всех теннисистов, которые остались играть на турнире Большого Шлема в Австралии, штрейкбрехерами и подонками – за то, что они отказались проявить солидарность с Джоковичем, первой ракеткой мира, которого выгнали из Австралии по беспределу. Особенно, конечно, меня в этом плане взбесил “умеренный и аккуратный” Медведев – который вторая ракетка мира на сегодня.

И вот как раз сегодня – совершенно внезапная новость: Австралия признала вакцину Спутник-Ви! Казалось бы – с чего вдруг? Зачем?? Почему до этого год не признавала (как ее не признают практически нигде в развитых странах), а именно после изгнания Джоковича – поспешно признала?

И думаю: а может, это РФ разыграла многоходовочку? Типа – пригрозила Австралии, что если вы наш Спутник не признаете, то наш Медведев сделает скандальное заявление и тоже покинет Австралию вслед за Джоковичем? Вы, типа, сатрапы и скоты, с Джоковичем – явная несправедливость, я не буду это терпеть – и был таков?

А что? Тут австралийские чиновники могли уже крепко призадуматься. Потерять после первой ракетки мира еще и вторую, и на такой скандальной основе – это бы в корне подорвало статус турнира в Австралии и вообще вызвало бы в мире большой резонанс. Такой демарш, чего доброго (с их точки зрения) мог бы вызвать непредсказуемую волну отказов от других теннисистов – в общем, сам турнир оказался бы под угрозой. А какая была бы угроза “повесточке”?!

В общем, австралийцы струхнули, посовещались с рептилоидами – и совместно постановили, что лучше пожертвовать малым, то есть – признать Спутник. В конце концов, само по себе признание Шпунтика “повесточке” ничем не угрожает, а вот грандиозный скандал по поводу вакцинации с участием лучших спортсменов мира из разных стран – угрожает.

Верится, конечно, с трудом. Прежде всего потому, что кремлевские дебилы едва ли способны на такие сложные игры – во всяком случае, до сих пор не давали ни малейшего повода себя в этом заподозрить. Но – вдруг случайное озарение?

Я, кстати, против. На спутник мне сто раз наплевать – лучше бы был скандал, в котором в кои-то веки наш спортсмен проявил себя с лучшей стороны – по настоящему СПОРТИВНОМУ принципу. Раньше англичане как раз славились тем, что очень уважали спортивный принцип, который сами же и изобрели. Но с тех пор они первые уже забыли, что это такое.

Источник: Размышления вольного социолога



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