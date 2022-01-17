Полиция задержала художника

…установившего на Марсовом поле арт-объект в виде фекалий из снега. Возбуждено дело об осквернении захоронений.

В Санкт-Петербурге полиция задержала художника Ивана Волкова, установившего арт-объект на Марсовом поле в виде фекалий из снега. Об этом сообщается в телеграм-канале сообщества молодых художников и коллекционеров Young Artists & Collectors Club.

По данным «Фонтанки», в отношении Волкова возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК).

Фото: Иван Волков

«…умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе,

разместило арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернило место захоронения умерших», — утверждается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Издание пишет, что сейчас художник находится в 78 отделе полиции в Центральном районе города. По словам его подруги Марии Крючковой, 16 января мужчину сняли с поезда до Москвы и доставили в отдел полиции.

Арт-объект появился на Марсовом поле в Петербурге 14 января.

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