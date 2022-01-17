 

Полиция задержала художника

17.01.2022, 19:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

…установившего на Марсовом поле арт-объект в виде фекалий из снега. Возбуждено дело об осквернении захоронений.

В Санкт-Петербурге полиция задержала художника Ивана Волкова, установившего арт-объект на Марсовом поле в виде фекалий из снега. Об этом сообщается в телеграм-канале сообщества молодых художников и коллекционеров Young Artists & Collectors Club.

По данным «Фонтанки», в отношении Волкова возбудили уголовное дело о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК).

Фото: Иван Волков

«…умышленно, цинично, безнравственно, из хулиганских побуждений, пренебрегая общепринятыми правилами и нормами поведения, установленными в обществе,

разместило арт-объект из снега в виде гигантских фекалий в луже желтого цвета, таким образом, своими умышленными действиями осквернило место захоронения умерших», — утверждается в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Издание пишет, что сейчас художник находится в 78 отделе полиции в Центральном районе города. По словам его подруги Марии Крючковой, 16 января мужчину сняли с поезда до Москвы и доставили в отдел полиции.

Арт-объект появился на Марсовом поле в Петербурге 14 января.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.12 / Актриса Людмила Поргина неожиданно сменила имидж

05.09 / О «расизме русских» и сносе памятников завоевателям

08.06 / Мнение: После выстрела

22.08 / Новый Xiaomi Mi 11T 5G одобрен к выпуску американской FCC

17.08 / Семейная идиллия: Энн Хэтэуэй и Джаред Лето на съемках сериала в Нью-Йорке

01.12 / Солнечное затмение, ретроградный Нептун: астрологические события декабря и что они несут

17.05 / Меган Маркл, принц Гарри и их сын Арчи в первом трейлере документального сериала о психическом здоровье

02.07 / Кардиолог Кореневич рассказала о «самом главном убийце» организма

02.07 / Учёные выяснили, какая температура является опасной для COVID-19

19.08 / Юлия Савичева впервые показала лицо 3-летней дочери Анны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика