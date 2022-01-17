Без них вы точно будете счастливее: в какой тип мужчин не стоит влюбляться каждому знаку зодиака

Не всем нам удается найти мужчину своей мечты с первого раза. Куда чаще женщинам приходится общаться с кавалерами, которые на самом деле им не подходят. Попробуйте вспомнить мужчин, в которых вы влюблялись, а потом жалели об этом. Вероятно, у всех них есть общие черты. Почему вас привлекают именно они? Виной тому астрология, определяющая ваш характер и предпочтения. В какие типы мужчин не стоит влюбляться каждому из знаков зодиака? Расскажем в нашей статье.

Овен

Овны – это энергичные личности, которые обожают спонтанность и непредсказуемость. Вы тяжело переживаете скуку, вам постоянно нужно двигаться и заниматься чем-то интересным. Одиночество Овны тоже на дух не переносят. Поэтому таким женщинам очень нравятся яркие и уверенные в себе мужчины, которые любят выделяться из толпы. Но не давайте им вскружить вам голову.

Самовлюбленные мужчины-лидеры способны окружить вас вниманием и любовью, но в то же время они стремятся во всем контролировать своих спутниц. А еще им редко нужны серьезные отношения, поэтому они с большой вероятностью разобьют сердце свободолюбивым и независимым Овнам.

Телец

Женщины-Тельцы – это уверенные в себе личности, которые любят романтику и стремятся построить серьезные отношения. Поэтому они легко теряют голову от мужчин, знающих, как ухаживать за девушкой так, чтобы она почувствовала себя настоящей леди. Букет цветов, ужин-сюрприз, красивые признания – все это сводит с ума Тельцов. Единственная проблема заключается в том, что такие мужчины обычно – искусные актеры, которые не ищут серьезных отношений. Им важно влюбить в себя женщину, а потом они быстро теряют к ней интерес.

Близнецы

Близнецы – это непредсказуемые личности, которые не выносят скуки. Они не выносят рутины и быстро устают от обыденности в отношениях. Поэтому Близнецы часто влюбляются в мужчин, которые выделяются из толпы. Увы, те тоже не спешат привязываться к женщинам, избегая серьезных отношений. Главная проблема кроется в том, что Близнецы – ранимые и немного самовлюбленные личности. Если мужчина расстанется с ними, они будут крайне болезненно переживать разрыв.

Рак

Для Раков крайне важна семья, поэтому их возлюбленный занимает первое место в списке их приоритетов. Увы, но представительницам этого знака не всегда везет в любви. Часто они увлекаются мужчинами, которые на самом деле втайне боятся привязанностей. Раки же не отличаются независимостью, им нужно проводить много времени со своим партнером. Такие серьезные намерения отпугивают легкомысленных мужчин, и они уходят, оставляя женщин-Раков с разбитыми сердцами.

Лев

Женщина-Лев – это настоящий лидер и душа компании. Представительницы этого знака предпочитают все контролировать, и их отношения не станут исключением. Иронично, но Львы часто влюбляются в сильных мужчин, которые могут противостоять их яркой натуре. Увы, извечная борьба двух лидеров быстро изматывает их обоих. Поэтому отношения обычно оканчиваются громким расставанием, от которого Львам приходится долго оправляться.

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Дева

Девы – настоящие перфекционисты, которые отличаются невероятным трудолюбием. Они очень серьезно относятся к любви и не пускают в свое сердце посторонних людей. Но Девам, как и другим людям, тяжело дается одиночество. Когда они долго находятся одни, они могут влюбиться в мужчину, который не будет соответствовать их требованиям. Девы сами поймут это, когда первая пелена влюбленности спадет с их глаз. Но они все равно будут болезненно переживать разрыв и винить себя в том, что не сразу разглядели истинную натуру партнера.

Весы

И пускай Весы не любят одиночество, они всегда вдумчиво выбирают себе партнеров. Им нравятся уверенные в себе мужчины, которые точно знают, чего они хотят. Увы, Весы не всегда могут понять, где кроется искренняя решимость, а где она выступает только в роли привлекательной маски. Поэтому они часто влюбляются в слабых и безответственных мужчин, только создающих вокруг себя ореол уверенности.

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Скорпион

Скорпионы – сильные личности, которые точно знают, чего они хотят. И их сильно привлекают такие же мужчины. Они любят смелость и решительность, но часто эти качества сочетаются с желанием партнера во всем контролировать свою женщину. Увы, Скорпион не терпит посягательств на свободу. Когда в отношения вступают две сильные личности, стремящиеся к доминированию, это всегда заканчивается плохо. Сначала вы много ругаетесь, а потом расстаетесь.

Стрелец

Стрельцы – открытые личности, которым нравится общаться с другими людьми. Они привыкли доверять окружающим. По иронии именно Стрельцы часто влюбляются в мужчин, которые не могут похвастаться своей преданностью. Они принимают вас за легкомысленную натуру, а вы же грезите о серьезных отношениях. Такой диссонанс обычно приводит к болезненному расставанию, которое тяжело ударяет именно по Стрельцам.

Козерог

Козероги привыкли мыслить трезво, но они часто влюбляются в мужчин, которые являются их полной противоположностью. Сначала излишняя эмоциональность привлекает их. А потом Козероги начинают уставать от нее. Хуже всего, если женщина столкнулась в манипулятором. Тогда ей будет сложно вырваться из токсичных отношений, где партнер делает все, чтобы понизить ее самооценку.

Водолей

Водолеи – разносторонние личности, которые любят обстоятельные разговоры. Поэтому они ищут умного и общительного мужчину, который очарует их своим интеллектом, а не внешностью. И все же это не самый подходящий типаж для Водолеев. Начитанный мужчина, может быть, и знает многое о мире, но не всегда умеет брать на себя ответственность за своим поступки. Такая неопределенность не понравится женщине-Водолею, и она быстро поймет, что ей тяжело тянуть эти отношения в одиночку. Вот только потерянное время она вернуть не сможет.

Рыбы

Рыбы отличаются хорошей эмпатией, но почти всегда живут в мире своих грез. Поэтому представительницы этого знака так часто идеализируют мужчин, закрывая глаза на их недостатки. Хуже всего, если Рыбы встретят партнера, который во всем будет контролировать их. Вы не заметите его манипуляций, но едва ли эти отношения принесут вам много счастья. Наоборот, вы быстро поймете, что что-то идет не так, но до последнего не станете обвинять в этом своего партнера.