 

Компания Realme рассказала о структуре продаж своих смартфонов

17.01.2022, 19:02, Новости дня
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По словам представителей компании Realme, две трети продаж обеспечила цифровая серия модельного ряда смартфонов, выпущенных под данным брендам. Получилось, что за прошедший год цифровых моделей было продано около 40 миллионов, а литерных – 20 миллионов штук.

Всего получается около 60 миллионов штук. Об этом представители компании-производителя сообщили накануне запуска на рынок очередной версии мобильного гаджета Realme 9i.

Также эксперты напоминают, что смартфоны Realme на сегодня находятся в пятерке лидеров популярности на рынках более двух десятков стран. На остальных территориях они же, как правило, водят в десятку лучших по продажам устройств. Общий объем продаж этих устройств в прошлом году увеличился в полтора раза.



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