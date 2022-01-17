Компания Realme рассказала о структуре продаж своих смартфонов

По словам представителей компании Realme, две трети продаж обеспечила цифровая серия модельного ряда смартфонов, выпущенных под данным брендам. Получилось, что за прошедший год цифровых моделей было продано около 40 миллионов, а литерных – 20 миллионов штук.

Всего получается около 60 миллионов штук. Об этом представители компании-производителя сообщили накануне запуска на рынок очередной версии мобильного гаджета Realme 9i.

Также эксперты напоминают, что смартфоны Realme на сегодня находятся в пятерке лидеров популярности на рынках более двух десятков стран. На остальных территориях они же, как правило, водят в десятку лучших по продажам устройств. Общий объем продаж этих устройств в прошлом году увеличился в полтора раза.