В компании Oppo объявлено о грядущем выходе нового смартфона Reno6 Lite с процессором Snapdragon 662 и тройной камерой

Компания Oppo официально анонсировала будущий выход на рынок новой модели своего смартфона Reno6 Lite. По словам представителей разработчика, конструкция данного мобильного устройства основана на использовании восьмиядерного процессора Snapdragon 662, выпущенного под брендом Qualcomm.

Работа смартфона основана на операционной системе Android 11 с фирменной прошивкой ColorOS.

Объем оперативной памяти составляет 6 Гб. Смартфон в базовом варианте получит накопитель на 128 Гб. Однако есть возможность расширения за счет карты microSD. Установлена аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч. Обеспечена поддержка «почти быстрого» зарядного устройства мощностью 33 Вт. Камера состоит из трех датчиков.