 

В московских поликлиниках значительно увеличено количество дежурных врачей

17.01.2022, 18:38, Разное
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В поликлиниках Москвы дежурные врачи будут принимать пациентов с симптомами острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) и температурой тела ниже 38 градусов без предварительной записи в день обращения. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

Дежурных врачей в поликлиниках стало гораздо больше. Специалисты работают с 8:00 до 20:00 без выходных. Они могут не только осматривать жителей и консультировать их, но и проводить экспресс– и ПЦР-тестирования, а также другие обследования при необходимости (например, анализ крови, ЭКГ).

На входе в медучреждение у пациентов проверяется температура – с помощью бесконтактных термометров. Поток посетителей распределяется на группы. Пациенты с симптомами ОРВИ не идут по тому же пути, что и граждане с другими заболеваниями. В поликлиниках необходимо носить средства индивидуальной защиты.

За последние сутки в Москве было зафиксировано 7 529 случаев заражения коронавирусом, скончались от ковида 67 пациентов. Еще две недели назад суточный прирост заболевших не превышал полторы тысячи случаев.

Москва была готова к резкому ухудшению эпидобстановки. Как писали “Дни.ру” ранее, в столице была объявлена мобилизация дополнительного коечного фонда



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