 

Стало известно о запуске в Подмосковье производства тестов на выявления «омикрона»

17.01.2022, 18:37, Новости дня
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В ОЭЗ «Дубна» запустили производство тестов, определяющих омикрон-штамм COVID-19, сообщили в министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Российские тесты компании «Уайт Сервис» способны различать все штаммы COVID-19, в том числе новый омикрон-штамм, за 15 минут с первого дня заражения – это дает возможность человеку вовремя изолироваться в случае необходимости», – говорится в сообщении ведомства.

По словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, производство экспресс-тестов на антиген коронавируса снижает нагрузку на всю сферу здравоохранения. При этом предполагается, что компания-производитель и резидент особой экономической зоны «Дубна» «Уайт Сервис» сможет расширить охват лабораторных исследований, а также увеличит шансы на своевременную изоляцию заболевшего.

Тест-системы прошли все необходимые клинические испытания в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалея.

Компания «Уайт Сервис» начала свою деятельность на территории ОЭЗ «Дубна» с июля 2021 года. На сегодняшний день производство медизделий резидента занимает 660 квадратных метров.

Напомним, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн спрогнозировал спад заболеваемости «омикроном» в России.

Ранее в Центре Гамалеи допустили создание вакцины от COVID на основе «дельты» и «омикрона».



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