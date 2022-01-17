 

Москвичам пообещали достроить еще два участка Большой кольцевой линии в 2022 году

17.01.2022, 18:37, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Власти Москвы планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии метро в 2022 году. Об этом сообщили в столичной мэрии.

В частности, до конца года планируется ввести станции “Марьина Роща”, “Рижская” и “Сокольники” на северо-восточном отрезке БКЛ. А на восточном отрезке намерены построить “Текстильщики”, “Печатники”, “Нагатинский Затон” и “Кленовый бульвар”. Полностью замкнуть линию планируют к 2024 году, сообщают “Вести Подмосковья”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / Волнуйтесь. Подробности письмом

24.10 / «У нас в день погибает полк»

24.06 / В Греции отменят обязательное ношение масок на улице и комендантский час

29.07 / На Пегасе верхом в будущее

31.05 / Легкая одежда, макияж и аксессуары для незабываемого отпуска на море

24.12 / Политолог Неменский вскрыл главную проблему белорусской оппозиции: Внутренне враждебна

12.11 / Младшая дочь Наргиз Лейла сообщила о своей беременности

08.07 / Шепелев об игре Бузовой в театре: «Зрители пришли в ожидании провала»

22.09 / Власти Москвы предоставили возможность всем желающим проверить результаты онлайн-голосования

28.11 / Оправдался – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика