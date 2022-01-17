Москвичам пообещали достроить еще два участка Большой кольцевой линии в 2022 году

Власти Москвы планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии метро в 2022 году. Об этом сообщили в столичной мэрии.

В частности, до конца года планируется ввести станции “Марьина Роща”, “Рижская” и “Сокольники” на северо-восточном отрезке БКЛ. А на восточном отрезке намерены построить “Текстильщики”, “Печатники”, “Нагатинский Затон” и “Кленовый бульвар”. Полностью замкнуть линию планируют к 2024 году, сообщают “Вести Подмосковья”.