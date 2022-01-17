Главу таможенной службы Киргизии задержали за коррупцию

В Киргизии задержали и отправили в СИЗО председателя таможенной службы Адилета Кубанычбекова, его подозревают в лоббировании интересов частных компаний, возбуждено уголовное дело по статье 336 «Коррупция», информирует Госкомитет нацбезопасности КР.

Во время масштабной проверки получены данные о масштабной коррупции в органах таможенной службы, к которым причастны руководство и начальники структурных подразделений, приводит сообщение ведомства 24.kg.

Полученные сведения говорят о лоббировании руководством таможни интересов частных компаний, занимающихся импортом товаров, которым создаются льготные условия, а таможенное оформление производится с грубым нарушением законодательства, используются схемы по укрытию товаров от таможенного администрирования за систематическое получение взяток.

Кроме этого, руководство таможенной службы в целях личного обогащения, прикрываясь интересами государства, необоснованно завышает стоимость таможенных услуг для субъектов внешнеэкономической деятельности, предоставляемых аффилированными компаниями.

Адилет Кубанычбеков был назначен на должность председателя таможенной службы в конце октября 2021 года.

Ранее в Киргизии были задержаны трое кандидатов в депутаты по подозрению в подготовке к насильственному захвату власти.