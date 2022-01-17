 

Опекун прожившего пять лет в больнице ребенка раскрыла подробности суда

17.01.2022, 18:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Опекун девочки, прожившей с рождения пять лет в больнице, рассказала о том, как их стороне в суде удалось лишить родительских прав биологических родителей, не желавших забирать ребенка из учреждения годами.

«Сегодня мы выиграли дело и биологических родителей лишили прав, так что я наконец-таки смогу ее удочерить», – сказала опекун девочки Юлия в ролике, опубликованном RT.

Она добавила, что приемная семья ребенка шла к этому решению суда «долго и упорно».

«Девочка чувствует себя отлично, ходит в школу, делает все, что от нее требуется и не требуется. Она отличная старшая сестра, отличная дочка, отличная внучка», – сказала женщина.

Напомним, в понедельник родителей девочки, которая с рождения и до пяти лет жила в перинатальном центре, лишили родительских прав.

Девочка, которая с рождения пять лет прожила в московском перинатальном медицинском центре, нашла новую семью. Ее прежние родители были уверены, что их дочь нуждается в лечении в стационаре и отказывались забирать ребенка. Позже ребенка передали в органы опеки, а потом она обрела новую семью.

В начале 2020 года суд удовлетворил иск органов опеки и ограничил в правах родителей девочки Татьяну Максимову и Юрия Зинкина, а также постановил взыскать с каждого алименты на содержание ребенка. Максимова подавала апелляцию. Кроме того, она подала жалобу на ПМЦ в прокуратуру.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / TVP Info – Польша «набила руку» и в очередной раз оштрафовала «Газпром»

29.07 / Европу предупредили о последствиях санкций против «Северного потока – 2»

05.01 / Кузнецова призвала исключить возможность условно-досрочного освобождения для педофилов

03.09 / Москва не спешит поддержать Лукашенко, чтобы не терять симпатии белорусов

28.03 / Единственные конструктивные переговоры по войне на Донбассе провели американцы – экс-посол США в Украине

25.09 / Тоомас Хендрик Ильвес: свержение Лукашенко возможно только внутренними силами

21.03 / Электрокары BMW iX xDrive50 и BMW iX xDrive40 появятся в РФ в 2022 году

10.08 / Мишустин поздравил Лукашенко с победой на выборах

05.12 / Додон обещал не дать Санду «разморозить» конфликт в Приднестровье

28.03 / Экс-глава медрегулятора США предположил, что COVID-19 «сбежал» из китайской лаборатории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика