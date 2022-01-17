 

Авиакомпанию Georgian Airways выставили на продажу

17.01.2022, 18:34, Новости дня
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Национальную грузинскую авиакомпанию Georgian Airways решили продать за 150 млн долларов, сообщают информационные агентства.

«28-летняя грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways доступна исключительно для долевого участия или ее полной продажи», – говорится в объявлении о продаже на брокерском сайте, передает ТАСС.

Перевозчика планируется продать за 150 млн долларов, к объявлению также прикреплена история о деятельности компании.

Сейчас владельцами Georgian Airways являются ООО «Джорджиан эйр сервис» (20%) и Давид Гаиашвили (80%). По законам Грузии, контрольный пакет акций может быть лишь в руках у гражданина страны или компании, основанной и занимающейся своей деятельностью лишь в этой стране.

В январе сообщалось, что Georgian Airways находится на грани банкротства – ее долг составляет 176 млн лари (свыше 57 млн долларов) более 160 тыс. пассажирам и 70 компаниям.



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