 

Работников автосервиса призвали пользоваться исключительно отечественными инструментами и материалами.

17.01.2022, 18:31, Разное
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В целях импортозамещения и препятствования распространению нового штамма коронавируса работникам автосервиса рекомендовано использовать в работе только отечественные материалы и инструменты. Пока это только рекомендация, но из неофициальных источников стало известно, что готовится соответствующее постановление.

Ранее инициатива была отвергнута из-за неподготовленности материально-технической базы, но за прошедший год в России сразу пять предприятий начали производить ГСМ, пригодные для использования в иномарках. Они обходятся несколько дороже импортных аналогов,  но производители уверены, что этот недостаток скоро удастся преодолеть – особенно если государство обратит внимание на проблему и поможет субсидиями или законами.

Несколько сложнее обстоит ситуация с запасными частями и инструментами, но и она решаема – в Сколково работают над инновационными методиками по встраиванию элементов от отечественных машин в иномарки. На этот раз депутаты, политики, и чиновники не стали “грести под себя” – они согласны потерпеть и довольствоваться обычными, зарубежными изделиями, поэтому принадлежащие им автомобили будут снабжаться отечественными запчастями и ГСМ в последнюю очередь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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