Минэнерго планирует перевести российских автомобилистов с бензина на газ

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17.01.2022, 18:28, Разное
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Министерство энергетики хочет увеличить объем потребления метана в России. В планах – стимулировать граждан переводить транспортные средства на газ.
Согласно протоколу совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко, Минэнерго обязано внести правки в объемы использования природного газа в качестве моторного топлива. Показатели должны измениться во всех регионах-участниках проекта «Чистый воздух». В министерстве добавили, что вопрос об увеличении потребления метана актуален для всей территории России.

На данный момент природный газ остается самым дешевым топливом. К примеру, для заправки полного бака легковой машины метаном нужно 400 рублей, а другим топливом – около 2 тыс. рублей. К тому же газ является экологичным, при использовании выделяется в восемь раз меньше СО2 в атмосферу. За 2021 год участники программы «Чистый воздух» потребили более 82000000 кубометров газа. В Минэнерго рассказали, что в этих 12 городах есть возможность повысить употребление метана до 30%. Это планируют воплотить путем увеличения количества изготовления нового транспорта и перевода техники на газ.

Количество «газовых» автомобилей в РФ не превышает 0,25% от общего рынка. Сейчас россиянин должен заплатить от 40 до 90 тыс. рублей за перевод машины на экологичное топливо. К тому же транспортные средства с метановыми баллонами дороже обычных. Эксперты сообщают, что для стимуляции граждан нужно расширить госпрограмму субсидирования покупок газовой техники. Об этом информирует ГлобалМСК.ру.



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