Россиянкам в 2022 году увеличили декретные

С 1 января 2022 года увеличивается минимальный и максимальный размер «декретных» выплат, об этом напомнили в официальном аккаунте Министерства труда и социальной защиты РФ в Instagram. Наименьший размер денежных выплат по беременности и родам в новом году вырос до 63 932,4 руб., максимальный — до 360 164 руб.

Той категории гражданок, у которых были проблемные и осложненные роды, с 2022 года будет полагается выплаты в сумме от 71 238,96 рубля до 401 325,6 рубля. В случае если роженица родила сразу более одного ребенка, сумма ее пособия составит от 88 592 руб. до 499 084,4 руб. В итоге можно видеть, что максимальный размер пособия при появлении на свет одного ребенка вырос на 19 369 рублей, а в случае рождения более одного ребенка — на 24 840 рублей.

В Министерстве труда пояснили, что минимальные размеры выплат возросли в результате увеличения МРОТ до 13 890 рублей, а максимальные суммы выплат — из-за ежегодной индексации предельной величины базы для начисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Так же было разъяснено, что в том случае когда весь стаж работы женщины менее полугода, оплата по беременности и родам не превысят размера МРОТ в месяц. В том случае когда в районе проживания к зарплатам применяются районные коэффициенты, рассчитанная сумма выплат за роды будет умножена на них. Пособия будут начисляться автоматически из Фонда социального страхования.

Источник: nntv.tv