Суд продлил арест обвиняемого в убийстве семи человек в Житомирской области

“Суд продлил меру пресечения до 17 марта 2022 года”, – сказал защитник подозреваемого.

Он отметил, что следующее заседание суда по делу Захаренко запланировано на 14 февраля.

Шкварко стал адвокатом Захаренко в сентябре 2021 года.

Ранее подозреваемый просил смягчить ему меру пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья и необходимостью лечиться, но суд не изменил меру пресечения.

Контекст:

В ночь 22 мая 2020 года в селе Новоселица Житомирской области 59-летний Анатолий Захаренко расстрелял своих знакомых, которые приехали к нему погостить.

Тогдашний замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что компания приехала отдыхать из Киева и распивала спиртные напитки, затем шесть человек легли спать, на берегу остались три человека, включая арендатора пруда Захаренко. Около часа ночи арендатор после возникшего конфликта начал стрелять в гостей из своего охотничьего ружья марки ИЖ. Погибли семь человек, один выжил (услышав стрельбу, он убежал в лес и вызвал полицию).

Среди погибших – бывшие и действующие военнослужащие, в том числе три бойца Национальной гвардии, а также волонтер.

Подозреваемый утверждал, что его действия были самозащитой, якобы перед началом конфликта кто-то из гостей в него выстрелил. “Это была самозащита. Если бы в меня не стреляли, я бы не открывал огонь”, – сказал Захаренко.

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