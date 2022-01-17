 

Суд продлил арест обвиняемого в убийстве семи человек в Житомирской области

17.01.2022, 18:27, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Суд продлил меру пресечения до 17 марта 2022 года”, – сказал защитник подозреваемого.

Он отметил, что следующее заседание суда по делу Захаренко запланировано на 14 февраля.

Шкварко стал адвокатом Захаренко в сентябре 2021 года.

Ранее подозреваемый просил смягчить ему меру пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья и необходимостью лечиться, но суд не изменил меру пресечения.

Контекст:

В ночь 22 мая 2020 года в селе Новоселица Житомирской области 59-летний Анатолий Захаренко расстрелял своих знакомых, которые приехали к нему погостить.

Тогдашний замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что компания приехала отдыхать из Киева и распивала спиртные напитки, затем шесть человек легли спать, на берегу остались три человека, включая арендатора пруда Захаренко. Около часа ночи арендатор после возникшего конфликта начал стрелять в гостей из своего охотничьего ружья марки ИЖ. Погибли семь человек, один выжил (услышав стрельбу, он убежал в лес и вызвал полицию).

Среди погибших – бывшие и действующие военнослужащие, в том числе три бойца Национальной гвардии, а также волонтер.

Подозреваемый утверждал, что его действия были самозащитой, якобы перед началом конфликта кто-то из гостей в него выстрелил. “Это была самозащита. Если бы в меня не стреляли, я бы не открывал огонь”, – сказал Захаренко.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.06 / В США из-за стихийного бедствия погибли 12 человек

27.01 / Минобороны Турции заявило о задержании 12 боевиков “Исламского государства”, в том числе россиян

23.07 / В Кремле указали на интересы РФ при обсуждении хеджирования нефтегазовых доходов

22.08 / Закон об отмене обязательного техосмотра для покупки ОСАГО вступил в силу

11.08 / Пушков разъяснил цель спецпосланника США по «Северному потоку – 2»

07.09 / Собчак с Ивлеевой, Притула с Никитюк, Пионтковский с Путиным. Топ-5 самых популярных видео украинского YouTube

01.11 / “Существующий баланс власти уравновешивает все вопросы”. Стефанчук выступил против идеи Данилова превратить Украину в президентскую республику

17.01 / КНДР произвела четвертый с начала года ракетный пуск

26.07 / Компания Haylou выпустит новую модель умных часов RS3

04.10 / Назван способ извлечь максимальную пользу из гречки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика