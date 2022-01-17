 

Лицо 55-летней Хайек в халате и без макияжа сняли крупным планом, когда она играла на планшете

17.01.2022, 18:26, Новости дня
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Артистка во время съемки была без макияжа.

“Судоку в воскресенье”, – подписала она снимок.

“Вы одна из самых крутых знаменитостей”, – написали поклонники.

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Публикация от Salma Hayek Pinault (@salmahayek)

Контекст:

Хайек родилась в 1966 году в Мексике. В 1995-м она снялась в своем первом голливудском фильме “Отчаянный” вместе с испанским актером Антонио Бандерасом.

Наиболее известные фильмы с ее участием – “От заката до рассвета”, “Бандитки”, “Траффик”. Хайек – первая мексиканка, которая была номинирована в 2003 году на престижную кинопремию “Оскар” за лучшую женскую роль в картине “Фрида”. В 2021 году в США вышел фильм “Телохранитель жены киллера”, в котором она исполнила главную роль.

С 2009 года актриса замужем за французским миллиардером Франсуа-Анри Пино. Дочь Валентина родилась у пары в 2007 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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