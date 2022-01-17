Заправляйте топ в брюки и избегайте высоких сапог: несколько советов по сочетанию одежды для миниатюрных женщин

Миниатюрные женщины достаточно часто комплексуют по поводу своего роста и стараются казаться визуально выше. Кроме того, им достаточно часто бывает сложно подбирать вещи, чтобы их сочетание было максимально гармоничным. Вот несколько советов по сочетанию одежды для миниатюрных женщин.

Избегать ношения высоких сапог

Естественно, абсолютно каждая женщина старается выглядеть стильно и красиво. Например, эффектно смотрятся высокие сапоги в сочетании с юбками или джинсами. Это сочетание будет выигрышным только для тех, у кого длинные ноги.

Миниатюрным девушкам стоит избегать ношения слишком высоких сапог. В такой обуви тело будет выглядеть более коротким и полным. Лучшим вариантом станут модные и стильные ботильоны, которые представлены в широком ассортименте, и легко можно подобрать желаемую модель обуви.

Отказаться от слишком закрытого или очень пышного платья

Миниатюрным девушкам нужно избегать закрытых и слишком длинных платьев. Такие наряды сделают вашу фигуру полнее и тело визуально короче. Также добавляют дополнительный объем пышные платья и модели, выполненные из струящихся материалов.

Миниатюрным девушкам лучше всего выбирать модели макси с разрезом справа или слева. Это позволит визуально вытянуть силуэт и сделать фигуру более стройной.

Выбирать расклешенные брюки

Невысоким и миниатюрным женщинам отлично подойдут узкие штаны, которые будут красиво облегать ноги. Если хочется немного разнообразить свой образ, то можно приобрести немного расклешенную модель.

Однако стоит помнить о том, что брюки должны быть облегающими в области бедер и иметь небольшой клеш, идущий от колена и до щиколотки. Благодаря этому ноги визуально будут казаться длиннее.

Носить юбку выше колен

Миниатюрным девушкам идут юбки. Но, чтобы выглядеть максимально притягательно, нужно правильно подобрать фасон этого наряда. Не стоит носить модели миди и макси, так как они визуально делают тело короче.

Чтобы решить эту проблему, стоит выбирать юбку, которая открывает ноги, например, выше колена. Если вы носите туфли на высоких каблуках, то можно выбирать и более длинные модели.

Всегда заправлять топ в брюки

Этот стилистический прием поможет сделать миниатюрную девушку визуально более высокой. Для нужно просто заправлять топ в брюки. Стоит выбирать наряд, выполненный в одном тоне, чтобы создать одну сплошную линию.

Кроме того, отличным вариантом могут стать комбинезоны. Они помогут подчеркнуть красивую фигуру.