Олимпийский чемпион Шон Уайт рассказал о знакомстве и совместной жизни со звездой “Дневников вампира” Ниной Добрев

Болгарская актриса Нина Добрев, которой 9 января исполнилось 33 года, и 35-летний американский сноубордист и трехкратный олимпийский чемпион Шон Уайт вместе уже два года, но за это время оба почти не комментировали свои отношения в прессе. Осенью прошлого года спортсмен рассказал о периоде, когда им пришлось поддерживать роман на расстоянии, но на этом все. А на днях Шон впервые поделился с общественностью очень личными подробностями их романа. В частности, он рассказал в разговоре с People, как прошло их первое свидание.

Как оказалось, Нина и Шон познакомилась на мероприятии, организованном мотивационным спикером Тони Роббинсом, во Флориде, где они оба должны были выступать. По признанию сноубордиста, он тогда ничего не знал о такой актрисе, как Нина Добрев, и просто воспринимал ее как коллегу на этой конференции. После нее Шон предложил Нине перекусить в ближайшем ресторане, и был удивлен, когда гости и персонал начал фотографироваться с ней, а не с ним, и брать у нее автографы:

Ресторан был переполнен, и администратор попросила подождать нас, пока она не найдет столик. Пока мы стояли, к нам подошла хозяйка заведения и стала о чем-то говорить с Ниной. Я заметил, что женщина раскраснелась, и подумал про себя, что Нина, вероятно, сказала ей, что она пришла с золотым медалистом, чтобы быстрее получить стол… Но тут подошли несколько сотрудников ресторана, и я уже был уверен, что им от меня нужно, как вдруг один из официантов спрашивает: “Можем ли мы сфотографироваться… с ней?” Я подумал: “Что происходит? Что происходит?”… На самом деле, это было очень смешно.

Шон Уайт признался, что вскоре после этого ужина они начали встречаться, но у обоих очень загруженное расписание и оба были постоянно в разъездах:

Мы летали повсюду. Она актриса, поэтому она все время снимается, общается прессой и все такое, а я готовлюсь к соревнованиям, даю интервью и выступаю в разных городах.

По словам Шона, когда в жизнь ворвалась пандемия и куча ограничений, они с Ниной решили использовать это время с пользой. Влюбленные съехались и занялись ремонтом дома:

Мы пошли в хозяйственный магазин, купили кучу красок и кистей и, безусловно, съехали с катушек, но это было действительно весело, – рассказывает он, добавляя, что их собаки – его французский бульдог Стив и ее Маверик, помесь бордер-колли с австралийской овчаркой, стали друзьями. – У Стива немного своеобразное отношение к Маверик, но они прекрасно ладят. Так и должно было быть.

Заключая, Уайт, который готовится к квалификации на зимние Олимпийские игры 2022, пятые и последние в его карьере, добавил, что их отношения продолжают развиваться даже спустя два года:

Нина так меня поддерживала и была такой удивительной на протяжении всего этого времени. Во время локдауна она была спасительницей – она сделала этот период в моей жизни особенным.

О том, что между Ниной и Шоном роман, заговорили в марте 2020 года. Тогда они были замечены на велосипедной прогулке в Малибу, а источник Page Six сообщил, что актриса и спортсмен целовались прямо на улице. Тогда же инсайдер E! News рассказал, что друзья Нины немного удивлены ее выбором. А позже она и сама подтвердила, что несвободна. Примечательно, что роман Шона и Нины начался всего через несколько месяцев после того, как актриса рассталась с режиссером и сценаристом Грантом Меллоном, с которым она встречалась около полугода. До этого Добрев встречалась с актером Гленом Пауэллом, но и с ним решила взять паузу в отношениях.

Влюбленные вместе почти 24/7, вместе проводят все праздники, включая День благодарения, Рождество и Новый год, а также неразлучны во время отдыха в горах. Инсайдеры даже поговаривали в декабре 2020 года, что они собираются создать семью, но Нина лишь подшутила над ними, опубликовав “беременные” фото в Instagram.