Подруга Канье Уэста Джулия Фокс опубликовала фото своего сына в его первый день рождения

Актриса Джулия Фокс, которая заставила говорить о себе, став новой пассией рэпера Канье Уэста (они подтвердили свой роман в начале января), сегодня отмечает большой праздник – первый день рождения своего сына Валентино. По радостному случаю Джулия поделилась с подписчиками своего аккаунта в Instagram архивными фотографиями малыша, а в сторис напомнила интернет-пользователям, какой была накануне родов.

Моему прекрасному малышу сегодня год! Спасибо тебе за то, что показал мне, что такое любовь. Спасибо за то, что усмирил меня, научил терпению. Спасибо тебе, ты мое благословение, мое величайшее достижение. Я не заслуживаю тебя, но мы вместе, и я обещаю любить тебя безусловно и всегда принимать тебя таким, какой ты есть, – подписала Джулия серию фото.

Среди опубликованных фото есть снимки именинника Валентино с отцом – пилотом Питером Артемьевым, за которого Джулия вышла замуж в ноябре 2018 года. Их брак до некоторых пор был крепким, однако в конце 2021 года пара объявила о разводе. Недавно Джулия призналась, что муж оказался просто не готов к роли мужа и отца, хотя она и не собирается запрещать Артемьеву видеться с сыном.

Уже сейчас мой сын начинает понимать, что папы нет, поскольку алкоголь и вечеринки для него куда важнее, чем собственный ребенок, — писала в сторис Фокс, когда объявила о разводе с отцом своего ребенка.

Актриса также заявила, что Питер ушел, оставив ее с пятимесячным сыном на руках и не оплаченными счетами. И хотя Джулия сейчас с Канье, она, как и он, официально до сих пор не свободна.

Джулия Фокс во время беременности

К слову, итальянское имя своему ребенка Джулия дала неспроста – мать актрисы родом из Италии, а отец – американец. Семья Джулии жила в Милане, пока девочке не исполнилось шесть, и только после этого они переехали в Нью-Йорк. До того, как сняться в фильме режиссеров Бенни и Джоша Сэфди “Неограненные алмазы” в 2019 году, Джулия снималась для Playboy, работала в обувном магазине и даже в палатке с мороженым.

Напомним, Джулия Фокс и Канье Уэст впервые вместе попались в объектив папарацци в первых числах января. Спустя несколько дней пара подтвердила свой роман, позже влюбленные вместе сходили поужинать с Мадонной, а вчера в журнале Interview появилась авторская колонка Джулии, в которой теперь актриса рассказала, что больше всего ее привлекает в Канье.