Яна Рудковская открыто назвала параметры своего тела

Супруга фигуриста Евгения Плющенко ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. Особое внимание было уделено вниманию к настоящему возрасту женщины.

Подписчики интересовались параметрами женщины, на что Рудковская ответила, что ее рост составляет 168 см, а вес – 53 кг. Телеведущая добавила, что прошло уже 15 лет с момента, как она исключила из своего питания мясо, не считая курицы. Женщина принимает пищу маленькими порциями и старается не есть вечером. Помимо этого, Рудковская не забывает и про занятия спортом, которым она уделяет от трех до четырех тренировок в неделю.

На вопрос о возрасте продюсер Димы Билана ответила, что ей уже 47 лет. Следует подчеркнуть, что подобная информация о Рудковской была причиной многих споров. Многие люди высказывали предположения, что жительница может занижать эту цифру.

На вопрос об их отношениях с Андреем Малаховым Рудковская дала ответ, что к нему у нее нет никаких претензий после выхода статьи, содержащей информацию о сыне телеведущей Саше и его здоровье. Женщина отметила, что считает Малахова потрясающим человеком и подчеркнула, что он никак не замешан в этой истории.

Источник: teleprogramma.pro