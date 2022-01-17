 

Автоспециалист Алексей Хресин рассказал про опасность автозапуска

17.01.2022, 17:46, Разное
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Функция автозапуска двигателя прогревает салон до комфортной температуры. Специалист по автомобилям Алексей Хресин поставил под сомнение ее важность и пояснил про негативные последствия режима. Кроме пользы, автозапуск двигателя может стать причиной повреждения транспорта или несчастных случаев.
По словам эксперта Алексея Хресина, при использовании этого режима возрастает вероятность угона, поскольку появляется канал, с помощью которого злоумышленники могут украсть транспорт. Также он напомнил про случаи воспламенения автомобиля и наезда на людей из-за спонтанного движения машины.

Автомобильный специалист советует отказаться от данной функции, лучше потратить свои ресурсы на более дорогую комплектацию машины — подогрев сидений и руля, лобового стекла, форсунки омывателя.

Эксперты добавляют, что при активном использовании автозапуска машина долго работает вхолостую и это приводит к масляному “обеднению” мотора.

Источник: inforeactor.ru



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