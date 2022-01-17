 

Корчевников высказался о первой супруге Табакова, не пришедшей на его похороны

17.01.2022, 17:46, Разное
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Российский актёр и телеведущий Борис Корчевников на свою передачу «Судьба человека» пригласил актёра Александра Ильина. В рамках проекта знаменитости затронули тему разлада в семье не только гостя, но и Олега Табакова и его жены Людмилы Крыловой.
Со слов артиста, когда его родители развелись, они абсолютно не общались, и когда отец Ильина умер, его бывшая жена решила не участвовать в организации похорон и даже не явилась там. Корчевников сразу подметил схожую историю у Табакова и Крыловой, где, по его словам, после счастливой совместной жизни пара перестала общаться, а экс-супруга также не пришла прощание с бывшим возлюбленным.

Напомним, раздал в паре произошёл в 1994, из-за ухода Олега Табакова. В семье родилось двое детей.

Источник: dni24.com



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