 

Контрабандисты планировали на списанном самолете перевезти за границу подакцизные товары – ГПСУ

17.01.2022, 17:42, Новости дня
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Правоохранители выявили трех граждан Украины и одного гражданина Молдовы, которые планировали использовать списанный и “практически не пригодный для полетов” самолет для перемещения через государственную границу подакцизных товаров.

О самолете пограничникам сообщили жители Хмельницкой области, их насторожило появление на сельскохозяйственном поле Ан-2.

“На месте происшествия выявили вспомогательное для осуществления противоправной деятельности оборудование: средства GPS-навигации, бочки с горюче-смазочными материалами, фонари для освещения импровизированной взлетной полосы в ночное время”, – отметили в релизе.

Полицейские изъяли у фигурантов товары, которые готовились к перемещению за границу. Нацполиция планирует открыть производство по ст. 281 (нарушение правил воздушных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Контекст:

Ан-2 – универсальный легкий многоцелевой самолет, который с 1947 года производился в СССР. Используется, в частности, в сельском хозяйстве и для перемещения грузов. Самолет состоит на вооружении многих стран, многие из машин летают более 40 лет. Было построено более 18 тыс. Ан-2, самолет экспортировался в 26 стран мира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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