Глава МИД ФРГ о “Северном потоке – 2”: Если будет дальнейшая эскалация со стороны РФ, Германия и партнеры будут принимать соответствующие меры

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

По словам Бербок, в коалиционном соглашении нового правительства ФРГ прописано, что для энергетических проектов в Германии действует европейское право, и это касается также “Северного потока – 2”.

“В настоящий момент в контексте этого проекта европейское право не полностью реализуется, поэтому процесс сертификации приостановлен. Одновременно мы видим геостратегические связи, в противном случае мы бы столько об этом не говорили. Потому мы поддерживаем совместное заявление Германии с США и говорим: если будет дальнейшая эскалация со стороны России, то мы вместе с нашими партнерами примем совместные подходящие меры”, – сказала Бербок.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/649832786366775/

Визит Бербок в Украину проходит в 30-ю годовщину установления дипотношений между Украиной и Германией. 18 января глава МИД ФРГ проведет переговоры в Москве.

Накануне встречи Бербок с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым МИД России опубликовал на своем сайте сообщение для СМИ. В нем, в частности, говорится, что запуск “Северного потока – 2” в эксплуатацию “станет существенным вкладом в обеспечение энергетической безопасности всего Европейского союза”.

“Процедура его сертификации со стороны германских регуляторов и Еврокомиссии не должна искусственно затягиваться и политизироваться. Ее надлежит проводить в строгом соответствии с действующими нормами, которые мы намерены неукоснительно соблюдать”, – отмечается в сообщении.

Контекст:

Строительство “Северного потока – 2”, который должен соединить РФ и ФРГ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 29 декабря 2021 года глава правления “Газпрома” Алексей Миллер заявил, что первая и вторая нитки газопровода находятся под рабочим давлением и “полностью готовы к эксплуатации”.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал “контрпродуктивным” с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против “Северного потока – 2”, поскольку газопровод “практически закончен”.

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу “Северный поток – 2”. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или “совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины”.

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от “Газпрома” и придерживаться европейского законодательства.

Компания “Оператор газотранспортной системы Украины” (ОГТСУ) сообщила, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский “Газпром”, 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода “Северный поток – 2” в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

“Немецкая волна” отмечала, что предварительное решение по “Северному потоку – 2” должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии, она может взять на выработку заключения до четырех месяцев. После этого у немецкого регулятора будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

16 ноября стало известно, что Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию “Северного потока – 2”. В компании ОГТСУ допустили, что “Газпром” попытается обойти законодательство ЕС для сертификации трубопровода.

Президент Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоманн отметил 16 декабря, что “Северный поток – 2” не запустят в первой половине 2022 года. По его словам, Nord Stream AG начала процесс создания дочерней компании в ФРГ. Хоманн добавил, что сертификация “Северного потока – 2” возобновится, как только компания предоставит необходимые документы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял 5 января, что “Северный поток – 2” вряд ли заработает, если РФ вторгнется в Украину.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами” и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

14 января 2022 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, “в том числе посредством диверсионной деятельности”. По ее данным, вторжение может начаться в период между серединой января и серединой февраля.

—