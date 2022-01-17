Кабмин анонсировал расширение программы “єПідтримка” для граждан старше 60 лет

По данным представителей правительства, в ближайшее время на заседании Кабинета Министров будет принято решение о возможности использования средств по программе “єПідтримка” лицами старше 60 лет, которые вакцинированы от коронавируса.

Помимо этого, Министерство образования и науки Украины предложило расширить программу на детей от 14 до 18 лет.

“В частности, появится возможность использовать эти средства на внешкольное образование. Также прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12–14 лет”, – говорится в сообщении.

Контекст:

15 ноября 2021 года президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по программе “єПідтримка” по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца 2022 года. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19.

Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

Президент заявлял, что полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн за прививку на социальные нужды, в частности на покупку лекарств.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн.

Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привиты от коронавируса почти 15 млн человек. Две дозы получили почти 14,3 млн украинцев.

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