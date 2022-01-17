Вместе с хлебопеками льготы на газ получила кондитерская фирма депутата Вацака – СМИ

Одна из таких компаний – “Кондитерский дом “Вацак”, принадлежащий народному депутату от группы “Довіра” Геннадию Вацаку.

“Согласно данным на сайте “Кондитерского дома Вацака”, фирма занимается производством кондитерских изделий – торгов, конфет и зефира. В перечне выпускаемой продукции предприятия нет социального хлеба. Кроме компании действующего депутата, в перечень попали юрлица, у которых выпечка хлеба не является основным видом лицензионной деятельности. В частности ЧП “ТЕА”, основная лицензионная деятельность которой – сдача имущества в аренду. Также как минимум одна из компаний, которую Минагрополитики включило в перечень льготников, изменила специализацию на производство хлеба за пять дней до аукциона – 12 января. Это днепровское ООО НПФ “Авенсис”, – перечислили авторы материала.

Также льготы на газ получил концерн “Хлебпром” Виталия Антонова, который занимается поставками элитных хлебных изделий для сети АЗС ОККО, отметили в “РБК-Украина”.

Контекст:

24 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин будет рассматривать “возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба”.

30 декабря постановлением №1433 Кабмин Украины обязал частных газодобытчиков продавать до конца апреля 20% добываемого газа на Украинской энергетической бирже. Постановление №1435 от того же числа ограничивает уровнем в 1% допустимую надбавку для компаний, которые занимаются производством муки пшеничной первого сорта, пастеризованного молока жирностью 2,5% (в пленке), ржано-пшеничного хлеба, куриных яиц категории С1, куриных тушек, а также батонов и подсолнечного масла.

Это решение Кабмина приведет к падению добычи и дефициту газа, а также негативно повлияет на энергетическую безопасность, говорится в заявлении Ассоциации газодобывающих компаний. Государственное вмешательство в рынок газа негативно отразится и на инвестиционной привлекательности Украины на международной арене, убеждены в ассоциации.

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