Депутат Госдумы от “Единой России” предложил ударить ядерной ракетой по штату Невада

Говоря о коронавирусе и развитии новых штаммов, он предложил “решать проблему геополитически”.

“И удар по лаборатории, или штурм нашими десантниками лаборатории под Алма-Атой, вполне может быть демонстрацией решимости. Например. А может быть – ну, я сейчас фантазирую, запуск ракеты ядерной, одной из наших ракет по штату Невада в Америке, и даже ядерный взрыв там на полигоне для демонстрации нашей решимости, без согласия американцев”, – сказал депутат.

Федоров считает, что подобные сценарии приведут к “формированию у американцев, исходя из их менталитета, способа договориться с Россией”. При этом он отметил, что США все же стоит предупредить, “чтобы они не рванули в ответ”.

Под “лабораторией под Алма-Атой” Федоров, вероятно, имеет в виду Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева, на базе которого при финансировании Пентагона была построена Центральная референтная лаборатория. В связи с этим учреждением в российских и казахских СМИ звучали слухи о “биологическом оружии”. В 2020 году МИД Казахстана опроверг их и подчеркнул, что лаборатория полностью принадлежит республике, финансируется исключительно из бюджета страны и весь штат сотрудников состоит из отечественных специалистов.

Депутат подчеркнул, что надо “перенести повестку на территорию США”.

“Удар по Неваде баллистической ракетой – это удар по специально для этого подготовленному ядерному полигону, на который сами американцы эти ракеты направляют. С предупреждением за два-три дня. Ни одного человека не погибнет, это будет чисто демонстрация решимости. Мы скажем: “Ребята! Вы совершили акт нарушения нашей безопасности. Ваши танки на нашей территории Советского Союза. Советский союз признан вами по итогам Второй мировой войны. Мы имеем право разместить наши силы на вашей территории”, – заявил политик.

Евгений Федоров является также основателем российского “Национально-освободительного движения”, цель которого, как сообщается на его сайте – “освобождение Российской Федерации от колониальной зависимости США путем восстановления суверенитета через референдум об изменении конституции”.

Контекст:

В марте 2014 года ведущий Дмитрий Киселев в эфире передачи “Вести недели” заявил, что Россия – единственная страна, способная превратить США в “радиоактивный пепел”.

В октябре 2016 года Путин подписал указ о приостановлении действия соглашения с США об утилизации плутония. Как говорится в указе, причиной решения стали “недружественные действия” со стороны США.

По данным Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), по состоянию на начало 2021 года девять ядерных держав – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея – сократили общее число ядерных боеголовок с 13 400 единиц до 13 080. В то же время число развернутых ядерных боеприпасов в мире увеличилось с 3720 до 3825, 2000 из них (почти все принадлежат России и США) находились в состоянии повышенной боевой готовности. Россия и США обладают более 90% мирового ядерного оружия (по оценке SIPRI, у России сейчас 6255 боеголовок, у США – 5550).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 21 октября 2021 года заявил, что в мире началась новая гонка вооружений. “Ядерный риск сейчас находится на самом высоком уровне за последние 40 лет”, – сказал он.

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