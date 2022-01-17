 

В Госдуме рассказали о еще одной пенсионной реформе

17.01.2022, 17:06, Разное
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В Госдуму могут внести законопроект о трансформации накопительной части пенсии. Об этом сообщила Светлана Бессараб в беседе с URA.RU. Депутат Госдумы отметила, что россияне, которым положены такие выплаты, сами смогут решать, куда и как вносить свои отчисления.

Иными словами, отложенные денежные средства не будут облагаться налогами, а, напротив, будут со-финансироваться государством и страховаться. То есть, например, к выделенной гражданином одной тысяче рублей государство добавит еще одну тысячу. Такие объяснения дала Бессараб.

По ее словам, сейчас депутаты также депутаты освобождение отчислений от налогов, до 6% от доходов или заработной платы. Страхования таких вкладов должно происходить по типу накоплений для физлиц – до почти полутора миллионов рублей, подчеркнула парламентарий. Ее слова приводит “Царьград”.

Кстати, отчисления разрешат направлять на страховую пенсию. Этот момент Бессараб считает очень важным, поскольку социальные выплаты могут получать лишь граждане, набравшие определенный стаж и баллы.

Ранее “Дни.ру” писали об индексации пенсии, которая произошла в 2022 году. Сначала выплаты увеличили на 5,9%, однако позже президент России Владимир Путин предложил поднять до 8,6%, что является выше уровня инфляции.



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