Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

Суточный прирост зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области в понедельник составил 3388 человек. Об этом свидетельствуют обновленные данные регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Среди округов Подмосковья лидером по тяжести эпидемиологической ситуации стала Балашиха – там зафиксировали 383 новых случая заболевания. За ней следует Одинцовский округ с 261 зараженным, а на третьем месте находится Королев, где выявили 232 новых случая. Помимо них в число неблагоприятных попали Раменский округ, Мытищи, Серпухов, Красногорск, Пушкино и Домодедово, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.