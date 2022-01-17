 

Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья

17.01.2022, 17:06, Разное
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Суточный прирост зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в Московской области в понедельник составил 3388 человек. Об этом свидетельствуют обновленные данные регионального оперативного штаба по коронавирусу.

Среди округов Подмосковья лидером по тяжести эпидемиологической ситуации стала Балашиха – там зафиксировали 383 новых случая заболевания. За ней следует Одинцовский округ с 261 зараженным, а на третьем месте находится Королев, где выявили 232 новых случая. Помимо них в число неблагоприятных попали Раменский округ, Мытищи, Серпухов, Красногорск, Пушкино и Домодедово, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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