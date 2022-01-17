 

Даже в свой день рождения песни жене посвящает!

17.01.2022, 17:00, Разное
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17 января 2022 года известному российскому музыканту Игорю Николаеву исполнилось 62 года. В качестве подарка себе и супруге Юлии Проскуряковой он написал песню посвятил её жене.
Юлия Проскурякова, Игорь Николаев и их совместная дочь Ника сейчас на отдыхе в Дубае. Именно там с семьёй артист и решил отпраздновать свой 62 день рождения. Также к семье должна присоединиться старшая дочь Николаева Юлия.

Именинник выпустил новый трек, посвятив своей любимой. На видеоролике музыкант выглядит достаточно моложе.

Игорь Николаев и его супруга Юлия вместе с 2005 года. Пара растит дочь Веронику. Супруги часто демонстрируют в социальных сетях свою любовь и идиллию в отношениях, регулярно признаются друг другу в чувствах.

Источник: dni24-com.turbopages.org



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