Даже в свой день рождения песни жене посвящает!

17 января 2022 года известному российскому музыканту Игорю Николаеву исполнилось 62 года. В качестве подарка себе и супруге Юлии Проскуряковой он написал песню посвятил её жене.

Юлия Проскурякова, Игорь Николаев и их совместная дочь Ника сейчас на отдыхе в Дубае. Именно там с семьёй артист и решил отпраздновать свой 62 день рождения. Также к семье должна присоединиться старшая дочь Николаева Юлия.

Именинник выпустил новый трек, посвятив своей любимой. На видеоролике музыкант выглядит достаточно моложе.

Игорь Николаев и его супруга Юлия вместе с 2005 года. Пара растит дочь Веронику. Супруги часто демонстрируют в социальных сетях свою любовь и идиллию в отношениях, регулярно признаются друг другу в чувствах.

Источник: dni24-com.turbopages.org