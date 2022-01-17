Врачи рассказали, как замедлить ухудшение зрения

Как известно, с возрастом зрение начинает постепенно ухудшаться. Однако, по утверждению врачей, этот процесс можно существенно замедлить.

К сожалению, со временем пресбиопия, другими словами, возрастная дальнозоркость, появляется почти у всех людей. При этом состоянии человеку сложно читать тексты, написанные мелким шрифтом или выполнять любую работу вблизи. Это происходит, потому что глазной хрусталик с возрастом теряет свою эластичность и почти не в состоянии сфокусироваться на ближних предметах. Как правило, процесс ухудшения зрения начинается после 40 лет и продолжается примерно до 60 лет.

Полностью остановить или вылечить пресбиопию невозможно. Однако медики утверждают, что этот процесс можно существенно замедлить. Для этого нужно почаще включать в рацион продукты, полезные для глаз: морковь, чернику, брокколи, орехи, цитрусовые, листовые зелёные овощи. Также очень важно употреблять достаточное количество жидкости для предотвращения обезвоживания. Во время чтения, вязания или шитья освещение должно быть хорошим. Глазам периодически нужен отдых, поэтому во время работы, например, за компьютером, врачи рекомендуют каждые несколько минут прикрывать глаза и делать небольшую гимнастику, а именно под закрытыми веками двигать глазами вверх-вниз и вправо-влево. Также гимнастика предотвращает пересыхание слизистой оболочки глаза, которое со временем может спровоцировать проблемы со зрением. В целях профилактики полезно отказаться от курения, заниматься спортом и почаще бывать на свежем воздухе.

Интересно, что после 60-70 лет у многих людей улучшается зрение.

Источник: profile.ru