 

Суд в Киеве арестовал имущество экс-министра Демчишина

17.01.2022, 16:56, Новости дня
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Рассмотрение материалов дела следственный судья Алексей Соколов проводил в отсутствие прокурора, обратившегося с ходатайством об аресте имущества.

Решение удовлетворить ходатайство суд принял “с целью обеспечения возможной конфискации имущества как вида наказания”.

Список арестованного имущества Демчишина (согласно данным “Судебного репортера”):

9,99% в АО “Банк Авангард” опосредованно через компанию “Вестал холдингз Лтд” (17 января банк сообщил, что Демчишин не владеет его долей);
100% уставного капитала “Лозонско файненс Лтд” (Британские Виргинские острова);
9,99% в уставном капитале компании «АйСиЮ Холдингс лимитед” (Британские Виргинские острова);
9,99% в уставном капитале компании “Вестал холдингз Лтд” (Кипр);
земельный участок площадью 0.039 га в селе Чайки Киевской области;
половина жилого дома площадью 389.6 м² в селе Чайки Киевской области;
часть земельного участка площадью 0,0609 га в селе Чайки Киевской области;
домовладение во Львовской области.
Контекст:

12 ноября 2021 года правоохранители сообщили Демчишину о подозрении в содействии террористической группе или террористической организации. Он занимал должность министра энергетики с декабря 2014 года по апрель 2016 года.

Следствие установило, что экс-министр в течение декабря 2014-го – февраля 2015 года издал ряд приказов, которыми назначил на должности в государственных предприятиях, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей террористических организаций “Л/ДНР”.

Также следствие считает, что министр, превышая служебные полномочия, заставил руководителей государственной энергогенерирующей компании заключить несколько соглашений с представителями “ЛДНР”. В частности, по поставкам угля на сумму более 3 млрд грн.

Сам Демчишин считает, что открытое против него уголовное производство сфабриковано и вскоре будет закрыто.

25 ноября Печерский райсуд Киева дал разрешение на задержание Демчишина с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

17 января 2022 года стало известно, что Демчишина объявили в международный розыск.

Сам Демчишин опровергает все обвинения в свой адрес и называет уголовное производство сфабрикованным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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