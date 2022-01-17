 

Немецкий вирусолог прогнозирует завершение пандемии в 2022 году

17.01.2022, 16:56, Новости дня
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Врач подчеркнул, что человечество сейчас не только наращивает иммунитет от коронавируса, но и сохраняет его. В некоторых странах – ЮАР и Индии – этот процесс уже подошел к концу, поскольку там активно циркулировал вирус.

Германия, по его словам, сейчас в процессе перехода с пандемической стадии в эндемическую. Однако из-за большого числа пожилых людей, чтобы этот процесс проходил быстрее, необходимо активно вакцинировать людей, добавил Дростен.

В случае успешной кампании по вакцинации, по его мнению, пандемию можно будет считать оконченной уже в 2022 году.

Дростен считает, что рано или поздно коронавирусом заразятся все, и тогда произойдет естественное создание коллективного иммунитета. Но это не значит, что можно отказаться от вакцинации вообще, ведь тогда смертность была бы очень высокой, особенно из-за пожилых людей.

Вирусолог ожидает следующей зимой еще один сильный рост заболеваемости, во время которого снова придется носить маски в помещении. Однако другие ограничения, по его мнению, больше не понадобятся.

Следующим этапом в борьбе с коронавирусом Дростен считает введение “живой вакцинации” ослабленным вирусом, в частности в виде назального спрея.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтвердили 328,3 млн случаев COVID-19, 5,5 млн человек умерли.


Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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